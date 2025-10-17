Россия накопила ракеты для мощного удара: Жданов предупредил, когда Путин может поднять стратегическую авиацию

Олег Жданов / © ТСН

Российская армия накопила ракеты, однако последние две недели не применяет стратегическую авиацию для ударов в глубь Украины. Вероятно, РФ не изменила тактику, а временно прекратила атаки по политическим мотивам.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он говорит, что противник делает все по плану:

«Я думаю, что не только стратегической авиации, но в целом ударов вглубь территории Украины не было чисто по политическим мотивам. В настоящее время планируются встречи Дональда Трампа и президента Зеленского. Идет разговор о предоставлении нам ракет „Томагавк“. Россия же понимает, что с этими ракетами будет очень трудно бороться. И вероятность их прохождения через российскую ПВО невероятно высока».

Эксперт предполагает, что в РФ сейчас не хотят нагнетать обстановку и ждут, чтобы посмотреть чем все закончится.

«Это будут просто очередные разговоры Дональда Трампа, или это будут какие-то реальные шаги относительно передачи нам такого вооружения, как „Томагавк“. Поэтому я думаю, что вглубь страны пока Путин не бьет, чтобы у Трампа не было повода сказать: „А, эскалация, он продолжает убивать мирное население, вот вам „Томагавк“. Именно такой баланс, по моему мнению, они выдерживают», — считает Олег Жданов.

В то же время все остальное идет по российскому плану, говорит эксперт: уничтожение энергетической, нефтегазовой, теплогенерирующей и электрогенерирующей инфраструктуры в Украине.

«Путин сейчас продолжает эту операцию по созданию общественного мнения по поводу капитуляции Украины. Либо вы замерзнете и я вас настоящим геноцидом заставлю это сделать, либо вы согласитесь на это добровольно. А в Европе он начал нулевую фазу создания общественного мнения, но там, скажем так, там больше „лайт“ версия относительно применения средств огневого поражения. Там идет спецработа, агентурная сеть, пропаганда через лояльных или купленных журналистов, блоггеров, средств массовой информации и прочих. И политиков в частности», — говорит эксперт.

