Россия накопила ракеты: когда ждать вероятных массированных ударов и отключений света

В прошлом году в начале ноября Россия наносила массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, оставляя украинцев без света и тепла. Сегодня, когда дневная температура достигает выше 15 градусов, в этом нет смысла.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российская армия ожидает снижения температуры воздуха хотя бы до нуля или заморозков. Кроме того, враг накапливает ракеты.

По данным Главного управления разведки Украины, сейчас у россиян есть в запасах около 870 высокоточных ракет, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

"Все, что было в запасах до войны, за исключением неприкосновенного запаса, они в общем применили. К сожалению, 100-120 ракет, самых неприятных Х-47М2 "Кинжал", "Искандер", Х-101, Х-555 и 3М-14 "Калибр", поставили на конвейер", — рассказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

По его словам, россияне со своей точки зрения мыслят рационально: украинцам будет плохо, холодно, поэтому они будут давить на свое правительство. Однако Петр Черник считает, что этого враг не сможет достичь. Кроме того, в РФ поняли, что система нашей противовоздушной обороны существенно выросла.

“И они вот думают, как наносить удары. Ибо эти рейды "шахедов", как я их называю, не что иное, как комплексное изучение нашей ПВО. Будут ли массированы залпы — я не имею ни малейшего сомнения. Вопрос только когда и каким количеством ракет. Пока декабрьский рекорд в прошлом году, 236 ракет, они не повторили”, — рассказал Петр Черник.

Закончится ли война в Украине в 2024 году

Ранее ТСН.ua писал о том, что нынешняя зима может стать самой ужасной для Украины за все годы независимости. Неутешительный прогноз сделал глава Министерства иностранных дел Алексей Кулеба. Однако, по словам экспертов, война может закончиться в 2024 году.

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