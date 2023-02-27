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"Россия накопила сотни единиц ударной авиации": в ГУР сообщили, когда возможен удар

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Россия накопила сотни единиц ударной авиации": в ГУР сообщили, когда возможен удар

Коллаж. Враг накопил сотни ударных самолетов

Враг планирует применить штурмовую авиацию на восточном направлении.

Россия накопила сотни единиц штурмовой авиации, чтобы применить ее для удара по Украине.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"Речь идет не о накоплении на границе. Враг накопил ударную авиационную группировку, которая находится минимум в 200 километрах от границы. Эта группировка может быть задействована для проведения штурмового действия на тех направлениях, где враг будет иметь какой-то успех. На сегодняшний день видим, что никакой задачи так называемой спецоперации выполнено не было, ни одной цели не достигнуто. Поэтому они сейчас смотрят на то, где могут добиться каких-либо тактических успехов и потом будут подкреплять штурмовой авиацией", — говорит Андрей Черняк.

По словам Черняка, прежде всего речь идет о донецком направлении.

"Что касается количества — речь идет о сотнях единиц. Но сколько из этих сотен в рабочем состоянии? Они также используют авиацию советских времен. Трудно прогнозировать то, насколько она в рабочем, боевом состоянии", — сообщил нам Черняк.

В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ неоднократно сообщали, что враг сейчас не направляет свою авиацию вглубь Украины из-за улучшения работы украинской ПВО.

На наш вопрос о том, является ли атака дронами в ночь на 27 февраля предвестником возможного нового массированного ракетного удара по Украине, Андрей Черняк ответил нам так:

"Страна-террорист любыми методами пытается нанести удары и уничтожить энергосистему Украины. Все возможно, мы не исключаем этого".

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Дата публикации
Просмотры
1718
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