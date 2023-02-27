"Россия накопила сотни единиц ударной авиации": в ГУР сообщили, когда возможен удар

Россия накопила сотни единиц штурмовой авиации, чтобы применить ее для удара по Украине.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"Речь идет не о накоплении на границе. Враг накопил ударную авиационную группировку, которая находится минимум в 200 километрах от границы. Эта группировка может быть задействована для проведения штурмового действия на тех направлениях, где враг будет иметь какой-то успех. На сегодняшний день видим, что никакой задачи так называемой спецоперации выполнено не было, ни одной цели не достигнуто. Поэтому они сейчас смотрят на то, где могут добиться каких-либо тактических успехов и потом будут подкреплять штурмовой авиацией", — говорит Андрей Черняк.

По словам Черняка, прежде всего речь идет о донецком направлении.

"Что касается количества — речь идет о сотнях единиц. Но сколько из этих сотен в рабочем состоянии? Они также используют авиацию советских времен. Трудно прогнозировать то, насколько она в рабочем, боевом состоянии", — сообщил нам Черняк.

В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ неоднократно сообщали, что враг сейчас не направляет свою авиацию вглубь Украины из-за улучшения работы украинской ПВО.

На наш вопрос о том, является ли атака дронами в ночь на 27 февраля предвестником возможного нового массированного ракетного удара по Украине, Андрей Черняк ответил нам так:

"Страна-террорист любыми методами пытается нанести удары и уничтожить энергосистему Украины. Все возможно, мы не исключаем этого".

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