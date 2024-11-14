Россия накопила сотни ракет и готовится к массированному удару: когда может произойти и что будет целью

Российская армия накопила несколько сотен ракет и готовится к массированному ракетному удару по Украине. На этой неделе враг провел масштабную тренировку стратегической авиации, а на следующий день выпустил шесть ракет по Киевщине.

Чего ждать от России дальше? Как враг проверяет нашу ПВО, когда может нанести масштабный удар по Украине и что будет вероятной целью — читайте в материале ТСН.ua.

Напомним, последний раз РФ наносила массированный ракетный удар по Украине 26 августа. Это была самая массовая атака с начала полномасштабного вторжения. По оценкам экспертов, она обошлась России в около 1,26 млрд долларов.

С тех пор прошло более 11 недель. По словам военного эксперта Олега Жданова, за это время российская армия произвела около 200 ракет разных типов. Они, возможно, готовы к применению. Кроме того, у России есть неприкосновенный запас — еще около 900 ракет.

Ночью 11 октября РФ подняла в воздух несколько десятков самолетов стратегической авиации, впрочем, пусков ракет не произошло. Уже 13 октября враг ударил по Киевской области. Кроме "Шахедов", которые атакуют столицу каждую ночь, были применены две ракеты Х-101 и четыре баллистические ракеты "Искандер-М".

Впрочем, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии ТСН.ua говорит: россияне сегодня однозначно могут больше.

“Я думаю, это такая проверка, потому что ракеты шли на малых высотах. Россияне, скорее всего, тесируют новую тактику – опускают ракеты на предельно малую высоту. Под лучами наших локаторов. У нас ведь за последнее время увеличилась плотность локационного контроля. Несколько недель россияне запускали так "Шахеды", теперь попробовали еще и ракеты. Чтобы посмотреть, как и где мы их видим”, – рассказал Роман Свитан.

Россия, по словам Свитана, "тестирует" украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) перед массированными атаками. Говорит, сейчас враг будет принимать решение, как и когда ударить, после анализа полета и уничтожения ракет.

Военный эксперт заметил, что во время последней атаки по Киеву Россия применила и наземные ракетные войска. Во время заката крылатых ракет на цели, были запущены баллистические ракеты.

Это тестирование и этой тактики комбинированного удара. И тут же они запустили до сотни дронов. Я думаю, идет подготовка к массовой атаке. Она не будет больше, чем 26 августа. У них есть ограничения по носителям. Больше, чем есть самолетов, в воздух не поднимешь. Одним моментом они не смогут выпустить больше ракет, чем уже выпускали. Если поднимут, то до 20 бортов", – считает Роман Свитан.

Скорее всего, в России будут использовать террористические атаки в качестве давления на принятие определенных политических решений. По словам Романа Свитана, с военной точки зрения РФ сегодня нет смысла наносить массированные удары.

“Плотность нашей системы ПВО такова, что мы можем сбить практически все ракеты, которые они отправят. Ну, 85% так точно. И значит, у них целесообразность использования дозвуковых крылатых ракет типа Х-101, Х-55, Х-555, "Калибров" максимум 15%. С такой целесообразностью точно никто не будет принимать решения по их использованию без политической воли. Все будет зависеть от геополитической ситуации, которая будет складываться. Поэтому здесь спрогнозировать ничего невозможно”, – рассказал Роман Свитан.

По его словам, атака, вероятно, будет комбинирована. Российская армия может использовать большое количество "Шахедов", чтобы "засушить" нашу систему ПВО.

"Чтобы мы на "Шахеды" потратили большое количество наших противоракет, зенитных ракетных комплексов, которые потом, возможно, по их мнению, не пойдут на крылатые ракеты. Потому они в такой тактике сейчас и работают. Почему и много "Шахедов" каждый день сейчас", — говорит Роман Свитан.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что может стать целью во время следующей массированной атаки России. По его словам, это самое слабое место украинской экономики – энергетика. Поэтому следует готовиться к возможным отключениям света.

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