Россия намеренно допустила теракт в "Крокусе"?: Буданов рассказал, с какой целью устроили бойню (видео)

Почему российские спецслужбы не предотвратили бойню в Подмосковье, откуда взялись террористы и чего достигает Кремль, обвиняя во всем Украину – в эксклюзиве TSN.UA.

Путин знал о подготовке теракта в Крокус Сити Холли задолго до того, как он произошел! Начальник ГУР Кирилл Буданов назвал точную дату, когда о нем узнала российская разведка, но ничего не сделала! С улыбкой ответил главный украинский разведчик и на личные обвинения от окупантов! Почему российские спецслужбы не предотвратили бойню в Подмосковье, откуда взялись террористы и чего достигает Кремль, обвиняя во всей Украине – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.UA.

Москва все "проворонила"?!

15 февраля 2024 года российские спецслужбы доложили руководству, что в России готовят теракт! В Москве все знали, но почему-то проигнорировали оговорки, полученные от собственного разведуправления в Сирии. К тому же, по словам Буданова, в Москве даже точно знали откуда и через какие страны прибудут боевики!

"Как минимум, 15 февраля 2024 года РФ знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда", – заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Российские оккупанты знали, но дали возможность террористам совершить кровавую бойню! Но почему? Буданов назвал предпосылки!



"Для чего они допустили, чтобы это произошло — есть несколько вариантов. Первое — это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант — они действительно недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить по всему Украину", – сказал главный разведчик страны.

Оккупанты как раз этим активно и занимаются! 26 марта Украину в теракте обвинил второй по влиятельности человек в РФ – председатель Совета нацбезопасности Николай Патрушев, а за ним и директор ФСБ Александр Бортников, который на самом деле и "протыкал" террористическую угрозу! Он обвинил в теракте СБУ и ГУР и заявил, что убийство Буданова еще "впереди".

"То, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, является законной целью. Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершает преступления против России", — заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

В ГУР ответили врагу

В ГУР пустые кремлевские угрозы восприняли с юмором. Спикер главного управления разведки Андрей Юсов сказал, что воспринимают эти нелепые выпады как оценку эффективности работы управления.

"В этих заявлениях кремлевских старцев и военных преступников нет ничего нового. Собственно без подобных заявлений прекрасно известно, что государство-агрессор, государство-террорист ведет геноцидную войну против Украины и так, в том числе против военно-политического руководства нашего государства. Для Кирилла Буданова это не первые подобные угрозы, ну и так же это признак эффективности его работы, как и Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

Ответил Борникову и Патрушеву и сам Буданов! Говорит, что в Кремле уже успели изменить три версии того, что именно произошло в “Крокусе” и все для того, чтобы хоть немного убедительнее приплести туда Украину! Россия – непримиримый враг, но устраивать "кровавую бойню" гражданским Украина себе не позволила бы!



"Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", – подчеркнул Буданов.

Эти факты шокируют

Между тем самый большой теракт в истории РФ начинает обрастать новыми интересными подробностями, которые наталкивают на то, что он мог быть инсценирован ФСБ. Так некоторые пользователи сети нашли потрясающую деталь на видео, которое сняли прямо в зале Крокуса. По крайней мере, несколько мужчин на разных рядах концертного зала одеты в очень похожие синие свитера и джинсы. Кроме того, они якобы не паникуют, хотя "Крокус" в это время атакуют террористы. Многие уверены, что это были ФСБ-шники в гражданском, а нападение – спланированная инсинуация.

Вот что об этом пишут людив Сети:

Во время теракта в Крокусе были ФСБшники!!!

В зале где должен был пройти концерт группы "Пикник", как и на всех других мероприятиях были ФСБшники. Они даже одеты в одинаковую одежду: синий свитер и джинсы.

На видео видно, как сидящие в зале под видом зрителей, очень хорошо скоординированы. И дают команды: "Двери закрывайте!" и "Закрыли?". В этот момент террористы уже были внизу и стреляли в людей.

Надо отметить профессионализм ФСБшников! Из них никто не пострадал. Хотя как могут пострадать кураторы террористов?

Вспомните только, в чем в свое время пришли на интервью киллеры Скрипачей ГРУшники Петров и Баширов! Тоже в синих свитерах! Позже Сеть взорвал и другой снимок! В одном из силовиков, который участвовал в задержании террористов на Брянщине, пользователи узнали якобы одного из мужчин в синем свитере из "Крокуса". У обоих ну очень похожи черты лица, прическа и похожие часы на руке.



"А потом не переобуваясь они стали темы кто террористов ловит. Ну вот реально, а кто им мешал проявить себя в зале? Ведь подготовка у них прям будь здоров!" – написал один из очевидцев в Сети.

Факт или только предположение?

Однако все это может быть и простым совпадением. Во-первых, видео некачественное, всмотреться в детали там довольно тяжело. Да, мужчин в синих свитерах и синих джинсах там много, но свитера разные, поэтому и это не 100% доказательство. Личность одного из "синесветерников" удалось идентифицировать — им оказался учитель физкультуры из Омска.

Кто на самом деле устроил теракт в России?

Официальная же версия неизменна! Путин и его шайка "провтыкали" самый большой за всю историю России теракт, который организовали радикальные исламисты из ИГИЛ, которые сразу же и взяли на себя ответственность за бойню. Но Кремль решил нагреть на этом руку и обвинить во всех бедах Украину, ГУР и СБУ. Это якобы должно заверить глубинных россиян в необходимости продолжать войну, а также стать поводом для мобилизации! Ранее российское независимое издание "Верстка" со ссылкой на различные источники в силовых, армейских и государственных структурах РФ, писало, что Путин ставит своей целью взять украинский Харьков. Для этого ему нужно еще не менее 300 тысяч мобиков. Для массового призыва силовики уже приготовили все необходимое.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:⚡️ РФ Умышленно допустила ТЕРАКТ В "КРОКУСЕ"?! Буданов рассказал, с какой целью устроили бойню!

Ранее сообщалось, что Россия формирует новые военные резервы: в ISW оценили угрозу.

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