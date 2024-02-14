Россия намеренно уничтожает город на Запорожье: как выживают местные и что они говорят (фото, видео)

Под постоянными обстрелами уже два года живут жители Гуляйполя на Запорожье. На улицах нет больше домов, где еще можно спрятаться, но соседи сплачиваются – помогают друг другу, общаются в "пункте незламности". Выживают благодаря гуманитарной помощи, которую в город привозят волонтеры и спасатели.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Как люди выживают в Гуляйполе

Жительница Гуляйполя Валентина Плющий говорит, что все ее имущество уничтожило российский "Град". Женщина говорит – во время обстрелов прячется либо на кровати, либо у туалете.

76-летняя женщина хозяйничает сама, иногда наведываются дети – помогают залатать дыры в окнах после российских обстрелов. В Гуляйполе почти ни одного уцелевшего дома – много разрушено до основания.

Валентина Плющий

После смерти мужа Любовь Волк осталась одна. Как и ее соседи, женщина уезжать и не думает.

"Поедешь – ты никому не нужен, здесь соседи, здесь я дома, я на своей земле", – говорит она.

Любовь Волк

Когда-то многотысячный уютный город с живописными видами – напоминает пустоту. Ну, улицах почти не встретишь людей – их здесь осталось с полторы тысячи. От русских снарядов прячутся по подвалам.

В ГСЧС говорят — оккупанты стреляют по Гуляйполю артиллерией.

Гуляйполе

Подземный "пункт незламности"

В городе, где нет света, воды и газа, очагом цивилизации стал "пункт незламности". Под землей, в бомбоубежище, есть все необходимое – электричество, чтобы зарядить телефоны и фонарики, прачечная, даже парикмахерская. Людно здесь в основном утром.

"Пункт несокрушимости"

Свет здесь от генератора. Волонтеры привозят средства гигиены, продукты питания и чтобы их не поели мыши — здесь завели двух кошек, борющихся с грызунами.

Несмотря на то, что россияне целенаправленно пытаются уничтожать город, его жители верят – Гуляйполе обязательно возродится.

Гуляйполе

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Напомним, что на самом деле происходит в Крынках, как ведутся бои и спасают жизнь воинам ВСУ.

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