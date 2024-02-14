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Россия намеренно уничтожает город на Запорожье: как выживают местные и что они говорят (фото, видео)

Россия намеренно уничтожает город на Запорожье: как выживают местные и что они говорят (фото, видео)

Гуляйполе

Украинский город под постоянными обстрелами российских террористов.

Под постоянными обстрелами уже два года живут жители Гуляйполя на Запорожье. На улицах нет больше домов, где еще можно спрятаться, но соседи сплачиваются – помогают друг другу, общаются в "пункте незламности". Выживают благодаря гуманитарной помощи, которую в город привозят волонтеры и спасатели.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Как люди выживают в Гуляйполе

Жительница Гуляйполя Валентина Плющий говорит, что все ее имущество уничтожило российский "Град". Женщина говорит – во время обстрелов прячется либо на кровати, либо у туалете.

76-летняя женщина хозяйничает сама, иногда наведываются дети – помогают залатать дыры в окнах после российских обстрелов. В Гуляйполе почти ни одного уцелевшего дома – много разрушено до основания.

Валентина Плющий / ©
Валентина Плющий

После смерти мужа Любовь Волк осталась одна. Как и ее соседи, женщина уезжать и не думает.

"Поедешь – ты никому не нужен, здесь соседи, здесь я дома, я на своей земле", – говорит она.

Любовь Волк / ©
Любовь Волк

Когда-то многотысячный уютный город с живописными видами – напоминает пустоту. Ну, улицах почти не встретишь людей – их здесь осталось с полторы тысячи. От русских снарядов прячутся по подвалам.

В ГСЧС говорят — оккупанты стреляют по Гуляйполю артиллерией.

Гуляйполе / ©
Гуляйполе

Подземный "пункт незламности"

В городе, где нет света, воды и газа, очагом цивилизации стал "пункт незламности". Под землей, в бомбоубежище, есть все необходимое – электричество, чтобы зарядить телефоны и фонарики, прачечная, даже парикмахерская. Людно здесь в основном утром.

"Пункт несокрушимости"

Свет здесь от генератора. Волонтеры привозят средства гигиены, продукты питания и чтобы их не поели мыши — здесь завели двух кошек, борющихся с грызунами.

Несмотря на то, что россияне целенаправленно пытаются уничтожать город, его жители верят – Гуляйполе обязательно возродится.

Гуляйполе / ©
Гуляйполе

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Напомним, что на самом деле происходит в Крынках, как ведутся бои и спасают жизнь воинам ВСУ.

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