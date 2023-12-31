Россия нанесла комбинированный удар по Харькову: многие пострадавшие — все подробности (фото)

По данным полиции, в центр города прилетели две ракеты "Искандер М", в Индустриальный район — 3 ракеты С-300.

Поздним вечером 30 декабря и ночью 31 декабря Россия нанесла ракетный удар по Харькову, а также атаковала беспилотниками. Целями террористов стали жилые дома, офисы, торговые помещения, больницы, гостиница. По состоянию на 8 утра известно о 28 пострадавших.

Что известно о последствиях вражеской атаки по городу — читайте на сайте ТСН.ua.

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Россия атаковала Харьков ракетами и дронами

По данным местных властей, оккупационные войска атаковали центр города и центр Харькова ракетами и ударными беспилотниками "Шахед". К сожалению, есть прилеты.

"Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", — написал мэр Харькова Терехов в 2:30.

Позже начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил, что известно о двух попаданиях: один из дронов ударил по жилому зданию, другой — в здание социальной инфраструктуры.

Кроме того, Россия атаковала Харьков ракетами "Искандер" и С-300.

По словам Тишка, россияне попали по зданию гостиницы Kharkiv Palace и жилому дому в центре Харькова ракетами "Искандер-М". По его словам, известно, что в гостинице было заселено 34 номера, но какое количество гостей находилось во время атаки, еще не подсчитали.

Последствия вражеской атаки по Харькову 31 декабря / Фото: МВД

Последствия вражеской атаки по Харькову 31 декабря / Фото: МВД

Какова цель вражеской атаки РФ

По мнению Терехова, атака в канун Нового года россияне хотят запугать харьковчан. Он отметил, что целями окупантов стали не не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы.

"Не прошло и трех часов, когда по Харькову снова прилетели на этот раз "Шахеды". Разрушение очень серьезное. Это не военный объект, это жилая застройка, офисы в центральной части города. Это геноцид украинской нации, украинского народа. Накануне Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся, мы непобедимы и несокрушимы", — написал он.

Последствия вражеской атаки по Харькову 31 декабря / Фото: МВД

Последствия вражеской атаки по Харькову 31 декабря / Фото: МВД

Какие последствия обстрелов – данные от МВД

Утром 31 декабря в Министерстве внутренних дел сообщили, что в результате вражеской атаки предварительно пострадали 22 человека.

"По предварительным данным, вечером военные россии нанесли по городу по меньшей мере 6 ударов ракетами С-300. В результате обстрела ранены 22 человека", — говорится в сообщении.

Из-за прилетов повреждено 12 многоквартирных домов, 13 частных домов, больницы, здание отеля, детский сад, торговые помещения, газопровод и автомобили.

По утрам на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, эксперты, взрывотехники, медики и спасатели.

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Россия атаковала Харьков двумя волнами

По информации полиции Харьковской области, россияне атаковали город двумя волнами: ракетами (установлено, что в центр города прилетело две ракеты "Искандер М", в Индустриальный район – 3 ракеты С-300), затем БПЛА Shahed.

"Ранены 28 человек, в том числе двое детей. Все гражданские. В домах возникли пожары. Повреждены жилые многоэтажки, магазины, гостиница, кафе, офисные помещения, автомобили. Все профильные службы оперативно прибыли на места попаданий российских ракет и БПЛА", — отметили правоохранители.

Следователи, криминалисты, взрывотехники осмотрели места происшествия, собрали вещественные доказательства – обломки снарядов, опросили местных жителей.

По данным полиции, возбуждены уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны российскими военными преступниками. Кроме того, полиция взяла под охрану помещения, в которых были выбиты окна и двери – более 50 объектов.

По данным Харьковской ОВА, 12 человек были госпитализированы. Среди пациентов двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин. Пострадавшие в среднем и легком состоянии уточнил глава ОВА Синегубов.

Напомним, в Харькове спасатели продолжают устранять последствия российской атаки.

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