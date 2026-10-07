Россия нанесла кровавый удар по Украине: Жданов предупредил о следующей атаке РФ и назвал дату

Олег Жданов / © ТСН

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Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 7 октября. Враг выдержал месяц паузы между массированными ударами и выпустил около 75 ракет и более 130 ударных дронов в день рождения российского президента Владимира Путина, которому исполнилось 74 года. В результате атаки погибли по меньшей мере 24 человека, среди них четверо маленьких детей. А фото с украинским спасателем, вынесшим из-под завалов в Прилуках маленькую девочку, облетело весь мир.

Чем была особенна атака, какие были цели, отстреляла ли РФ весь запас накопившихся ракет и когда может повторить удар — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Чем была особенна атака России 7 октября

Олег Жданов говорит, что российская атака могла быть своеобразным кровавым «подарком» Владимиру Путину на день рождения. Он отметил, что Россия выдержала месячную паузу между массированными ударами и накопила, что могла подготовить для нового удара.

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«Они любят делать такие кровавые подарки. Поэтому, скорее всего, это было подтянуто под сегодняшнюю дату самое нанесение. Потому что месяц уже как был последний, 8 сентября. И теперь они собрались с тем, что смогли поднять в воздух, с тем, что смогли накопить на пусковых установках. Они сегодня пытались выложить на почву, как говорят военные, и таким образом сказал военные, и таким образом сказал.

Попадание в жилые дома, по словам эксперта, не является новым явлением во время российских атак по Украине. Жданов назвал это террором гражданского населения.

«Что касается того, что попадание в жилые дома, так это не новость для нас, что в любом месте Украины они пытаются попасть в том числе и в жилые кварталы, жилые дома. Это не первый случай такого характера. В этом эпизоде это в чистом виде террор гражданского населения относительно принуждения нас к капитуляции».

Он также вспомнил попытки поднять в Украине волну необходимости думать о капитуляции.

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«Тем более, что видите, были попытки поднять волну здесь внутри Украины, что пора подумать об этом процессе», — сказал Олег Жданов.

Куда Россия целила ракетами

Жданов отметил, что баллистические ракеты преимущественно направили в Киев и Киевскую область, тогда как крылатые ракеты распределили между другими городами Украины.

«А вообще, видите ли, на столицу Украины, на Киев и Киевскую область баллистика в большинстве ушла, а крылатые ракеты они распределили. Особенность в том, что они распределили по другим городам Украины, где более слабая противовоздушная оборона с нашей стороны», — пояснил военный эксперт.

По его словам, в этот раз в атаке фактически не участвовали Ту-95. Основную роль в применении крылатых ракет Х-101 сыграли Ту-160.

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«И в этом налете фактически не участвовали Ту-95, в основном Ту-160 несли нам эти крылатые Х-101», — отметил Олег Жданов.

Еще одной особенностью атаки эксперт назвал отсутствие пусков «Калибров» с акватории Черного моря.

«И опять-таки мы не видим пусков „Калибров“ с акватории Черного моря, это для нас хорошая новость, фактически мы на Черном море большинство пусковых „Калибров“ вывели из строя», — сказал военный эксперт.

Использовала ли Россия весь запас ракет

Олег Жданов говорит, что у РФ еще есть запас для новых массированных атак.

«Я думаю, что повторить могут, потому что они накапливали целый месяц и, в принципе, у них есть запас как минимум на 2-3 таких удара”, — рассказал Олег Жданов.

По оценке эксперта, для подготовки нового удара России может потребоваться всего несколько дней.

«Интервал для подготовки повторного удара где-то 3-4 суток», — предупредил военный эксперт.

Насколько эффективно Украина отразила атаку

По официальным данным Воздушных сил, в ночь на 7 октября, начиная с 18:00 6 октября, Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами «Циркон» и «Оникс», баллистическими ракетами «Искандер-М», С-400 и KN-23, 48 крылатыми ракетами Х-101, а также беспилотниками Shahed, Гербера и дронами-имитаторами “Пародия”.

Основными направлениями удара стали Киевщина, Харьковщина, Полтавщина и Днепропетровщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 161 цель: пять баллистических ракет, 39 крылатых ракет и 117 вражеских беспилотников.

В то же время, зафиксировали попадание ракет и ударных БпЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых целей и их обломков на пяти локациях.

Олег Жданов отметил, что в полной мере оценить эффективность работы украинских ПВО сложно, поскольку не все необходимые партии боеприпасов для систем противовоздушной обороны прибыли в Украину.

«Не совсем чем, тем, что на сегодняшний день не все те партии для систем противовоздушной обороны прибыли в Украину, это проблема. Мы, скажем так, немножко не успели подготовиться именно за счет логистики от наших партнеров», — пояснил Олег Жданов и добавил, что Украина ожидает прибытия помощи.

Также, по словам Жданова, вопросы могут возникать по закупкам боеприпасов для F-16 и шестиствольных пушек «Вулкан».

«Тут вопрос может возникнуть к командующему Воздушным силам. Почему закончились боеприпасы для F-16, для пушек „Вулкан“ шестиствольных, хотя это самый распространенный в мире вид боеприпасов», — сказал военный эксперт.

Эксперт также отметил, что вопросы могут возникать именно к закупкам. В то же время, он считает, что в целом возможности для отражения атаки были, но не в том объеме, в котором украинские силы могли бы действовать при наличии всех необходимых боеприпасов.

Россия начала осеннюю кампанию против энергетики

По словам Жданова, Россия уже начала осеннюю кампанию по попытке уничтожения украинской энергетики и гражданской инфраструктуры. Поэтому, по его мнению, в дальнейшем можно ожидать повторных ударов по энергетическим объектам.

«Да, они начали осеннюю кампанию по уничтожению нашей энергетики и гражданской инфраструктуры. Так что в дальнейшем мы можем ожидать повтора ударов именно по энергетическому объекту», — сказал военный эксперт.

Он отметил, что российские войска выбирают для ударов, в частности, силовую подстанцию в Киевской области, связывающую столицу с атомной электростанцией, а также тепловые электростанции.

«Тем более они выбирают и силовую подстанцию в Киевской области, которая связывает столицу с атомной электростанцией, и тепловые электростанции. Так что они работают, к сожалению», — говорит Олег Жданов.

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