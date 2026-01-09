Россия нанесла мощный удар по Украине: Жданов назвал следующую цель Путина

Олег Жданов / © ТСН

Российская армия 9 января нанесла массированный ракетный удар по Киеву, а также атаковала Львовскую область межконтинентальной баллистической ракетой, вероятно, так называемым “Орешником”.

Какие цели преследовал кремлевский диктатор Владимир Путин, куда летели российские ракеты, сколько их накоплено в России и когда армия РФ может повторить такой удар — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар по Киеву 9 января

Комментируя массированный обстрел столицы, Олег Жданов подчеркнул, что главная цель России остается неизменной — запугивание гражданского населения.

«Ну смотрите, давайте по самому налету. Цель та же у Путина осталась — запугивание. И именно поэтому было много случаев попадания в дома. Видите, как они их программируют? „Шахед“ прилетает и начинает кружить в районе плотной жилой застройки», — говорит Олег Жданов.

Он отметил, что возможное применение кассетной баллистики свидетельствует об очередном умышленном поражении мирных жителей:

«Если подтвердится факт, что баллистика была в кассетном варианте, зачем кассета? Кассета существует для поражения открыто расположенной живой силы противника и небронированной техники. То есть, это было направлено на гражданское население».

По словам эксперта, основной удар был направлен именно по энергосистеме столицы.

«Большая часть баллистических ракет, насколько я понимаю, и ракеты, и часть „Шахедов“ были направлены на энергосистему Киева. И удар был по самому Киеву», — говорит эксперт.

Жданов связывает эту атаку с международными политическими процессами:

«Это, по моему мнению, это ответ Путина на тот план, который согласовали в Париже накануне. Мы, к слову, с вами об этом и говорили. Как только план будет согласован, и там буквально на днях его должны передать в Вашингтон, вот Путин нам и сделал такую месть, что мы не его планом обсуждаем 28 пунктов, а свой план пишем вместе с Европой».

Зачем Россия ударила «Орешником» по Львову

Отдельно военный эксперт прокомментировал удар по Львовской области, отметив, что он был направлен прежде всего на страны НАТО:

«Что касается „Орешника“, так это тоже самое, только для НАТО. И я думаю, что цель для Орешника, если это действительно был он, то цель была выбрана исключительно для демонстрации возможностей на границе НАТО и Украины».

По его словам, этот пуск должны были зафиксировать системы противоракетной обороны Североатлантического союза.

«И таким образом Львовская область, Польша как раз наблюдали этот удар. И система противоракетной обороны НАТО должна была засечь эту ракету и, соответственно, передать все данные о том, что в России есть баллистические ракеты, которые могут долететь и на страны НАТО на Европейском континенте», — объясняет Олег Жданов.

Что такое «Орешник»

Жданов объяснил, что «Орешник» представляет собой сложную ракетную систему, созданную с учетом ограничений международных договоров.

«Это очень хитрая система, это комплекс „Рубеж“. Это межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности, но россияне очень хитро поступили. Средняя дальность истекает на пяти с половиной тысячах километров, а они сделали ракету на шесть тысяч километров», — говорит Олег Жданов.

Он добавил, что ракета имеет раздельную главную часть:

«У нее разделяющая главная часть, состоящая, как правило, из шести суб элементов. На видео из Львова примерно около шести этих элементов и летите, и шесть взрывов услышали местные жители.

Какие разрушения может нанести «Орешник»

Даже без ядерного заряда такая ракета представляет серьезную угрозу, говорит Олег Жданов:

«Очень больших разрушений, потому что скорость очень велика и при такой скорости масса растет многократно. И удар такой железной болванкой на такой скорости сравним с тонной взрывчатки».

Сколько ракет накопила Россия

По словам эксперта, у РФ есть значительные запасы ракет и она способна повторить атаку в любой момент.

«Не снижающийся запас составляет примерно 900 тысяч ракет разных типов. Так что я думаю, что у них есть возможности повторить», — говорит Олег Жданов.

Когда возможен следующий массированный удар

Жданов подчеркнул, что Путин обычно привязывает удары к политическим событиям: «Сейчас следующее политическое событие — согласование этого плана с Дональдом Трампом и передача его в Москву. Вот вам повод для того, чтобы Путин мог нанести массированный комбинированный удар».

Он также не исключает повторных атак для продолжения давления:

«Для того чтобы действительно „погасить“ Киев и сделать здесь блекаут, полный блекаут».

Способна ли ПВО Украины отразить новые атаки

По мнению эксперта, у Украины есть ресурсы для защиты, но существуют технические трудности:

«Я думаю, что у нас есть еще средства, чтобы отразиться хоть завтра. У нас проблема с плотностью. Невозможно угадать точно тот маршрут, где будет лететь ракета».

Он подытожил, что украинская ПВО способна отражать подобные удары, но если цели попадают в зону поражения.

«Это главная проблема», — говорит Олег Жданов.