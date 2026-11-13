Россия нанесла необычный удар по Украине: Жданов предупредил об опасности и следующей атаке

Олег Жданов / © ТСН

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Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 13 ноября. Под ударом десятков вражеских беспилотников оказались гражданские объекты в Ровно, Запорожье, Киеве, Виннице и Одессе. Есть погибшие и раненые. В то же время из-за угрозы применения баллистического вооружения воздушную тревогу объявляли даже в Закарпатье.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, чем была особенно эта атака, куда целился враг, сколько ракет накопила Россия и когда может нанести следующий удар.

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Чем была особая российская атака по Украине

По словам Олега Жданова, Россия продолжает накапливать и применять ракеты. Пока дефицита этого вооружения у врага нет. В то же время, ситуация с отдельными типами ракет отличается.

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«С ракетами у них, к сожалению, нет пока дефицита. Некоторые они, типа „Кинжал“, приостановили выпуск на сегодняшний день, и около 50 есть у них в запасах. Но мы не наблюдаем. Я так понимаю, с самолетами проблема, с МиГ-31, с точностью самой ракеты „Кинжал“. Кстати, это единственная баллистическая ракета, которая могла долетать фактически до Закарпатья», — объяснил военный эксперт.

Он уточнил, что именно этим можно объяснить объявление воздушной тревоги в Закарпатье, однако непосредственной угрозы применения этой ракеты в эту ночь не было.

«Я имею в виду, что касается вопроса, почему на Закарпатье тоже объявили тревогу. Но ее угрозы не было. „Искандеры“ они пытаются модернизировать, но пока дальность 480 километров не преодолели. Больше таких ракет нет», — отметил Жданов.

Куда целилась Россия во время массированной атаки

Основные цели России не изменились. Враг продолжает атаковать украинскую энергетику, в частности, объекты в больших городах. В то же время удары по жилым кварталам в западных регионах Украины преследуют цель посеять панику среди гражданского населения.

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По словам Жданова, россияне поняли, что жители центральных областей уже привыкли к обстрелам, поэтому пытаются изменять географию атак.

«Цели не изменились в Российской Федерации. Они продолжают избивать по нашей энергетике. Это главная задача. Плюс хотят посеять хаос и панику. Они поняли, что здесь, в центральных областях, мы уже, как та боевая лошадь, обстреляны. И у нас хаос и паника не появляются. Поэтому они просто продолжают пытаться выбить энергетику, особенно в больших городах. А вот по жилым кварталам начинают бить в западных регионах Украины, чтобы создать невозможные условия и посеять хаос и панику среди гражданского населения. Потому они и переносят. И, к сожалению, они гибче, чем мы, реагируют на реалии поля боя. В данном случае — это воздушное пространство Украины», — рассказал военный эксперт.

Он также обратил внимание на изменение тактики применения беспилотников. По его словам, Украина научилась более эффективно бороться с реактивными «Шахедами», поэтому Россия начала использовать другие средства поражения.

«Я имею в виду, что они поняли, что с реактивными этими „Шахедами“ мы более или менее научились бороться. И если идут реактивные, то процент ущерба уже дотягивает до 80, а иногда и больше. Они перешли на миникрилатые ракеты — „Бандероли“. И сегодня это было видно. „Бандероли“ шли, и они пошли вдоль границы с Беларусью. Это говорит скорее всего о том, что ретрансляторы работают», — сказал Жданов.

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Эксперт отметил, что пока не видит ответной реакции Украины на работу этих ретрансляторов, хотя президент обещал реагировать на такую угрозу.

По словам Жданова, российские беспилотники уже используют отработанный маршрут через северные области Украины.

«А судя по тому, что они уже, скажем так, не просто протоптали тропу, а совершили транзитную трассу через север Киевской области и дальше на Житомирскую, Ровенскую и туда Винница, Хмельницкий. То есть дроны фактически, мы знаем, где они идут, но почему-то не перекрываем ни систему управления, которая, скорее всего, сопровождает эти дроны, и тогда РЭБ не так эффективна становится наша. И не перекрываем ее огневыми средствами на сегодняшний день. Так что в этом наша проблема. А цели остаются прежними: население Украины, мы с вами, и энергетические объекты», — объяснил военный эксперт.

Он добавил, что Россия фактически изменила приоритеты в выборе целей. Пока это энергетика.

Отдельно Жданов упомянул об ударе по Институту ортопедии, где находятся люди с травмами и ограниченной подвижностью.

«Ну вот как сегодня Институт ортопедии это вообще просто в голове не укладывается, потому что там люди с травмами лежат, которые либо не могут двигаться, либо ограничены в движении. И зная, что это институт еще с советских времен. Кстати, он в Советском Союзе был одним из самых известных. В Киев лечиться ехали спортсмены после травм, полученных на соревнованиях или тренировках. И они по нему ударили», — подчеркнул военный эксперт.

Сколько ракет и дронов накопила Россия

Жданов также обратил внимание на то, что российская армия изменяет подход к производству и применению беспилотников. В частности, о характере подготовки к атакам могут свидетельствовать даты изготовления найденных обломков.

По его словам, на месте удара по Институту ортопедии обнаружили обломок беспилотника, изготовленного в начале ноября 2026 года.

«Они обычные „Герань-2“ накапливали и развернули огромное производство. Там и Елабуга, и Ижевск подключились к этому, затем Тула подключилась. Три завода как минимум работали. И они имели возможность и наносить удары, и имели возможность копить. У нас, помните, 700, 800 и полторы тысячи в сутки было количество дронов. Сейчас они меняют, переориентируют свое производство на реактивные. И на эти „Бандероли“. И они работают с колес. Они постепенно или создают новые линии производства, вот как Елабуга, там же новые цеха поднимают. И выпуск начался сразу на фронт», — говорит Олег Жданов.

То есть, по словам военного эксперта, никакого скопления нет.

«Они хотят как можно больше атаковать именно реактивными и такими, как миникрилатыми ракетами типа „Бандероли“. Поэтому мы будем наблюдать, постоянно наблюдать, что дата выпуска — вот две недели прошло, и ракета уже прилетела в объект на территории Украины», — пояснил Жданов.

Когда Россия может нанести следующий удар

Точно спрогнозировать, когда Россия совершит следующую атаку, пока невозможно. Особенно это касается ударов беспилотниками, ведь у российской армии есть несколько площадок для их запуска.

По словам военного эксперта, речь идет примерно о 8–9 дронопортах на оккупированных территориях и в России вдоль украинской границы.

Нет, к сожалению, мы не можем прогнозировать. Особенно по дронам. Это вообще непрогнозируемая ситуация. Потому что, если посмотреть, примерно 8–9 дронопортов сегодня сформировано на территории оккупированных и на территории России вдоль нашей границы. Да, мы примерно знаем, где они находятся. Но Россия там строит бетонные укрытия, в которых они хранят и приводят в окончательно готовый вид эти дроны для запуска. По крайней мере, там монтируется главная боевая часть, она идет отдельно, чтобы обезопасить себя. Так россияне поступают», — рассказал Жданов.

Он пояснил, что Украина может знать координаты таких хранилищ, однако уничтожить их пока сложно из-за отсутствия необходимого вооружения. Кроме того, российские пусковые установки мобильны, что затрудняет определение места запуска.

«Достать до этих бетонных хранилищ… мы, возможно, и знаем их координаты, но достать до этих бетонных хранилищ может только баллистическая ракета, чего у нас нет. А пусковые установки — они или мобильны на грузовиках, а он может передвигаться вправо-влево до пяти-десяти километров. Угадать, откуда будет пуск, невозможно. Плюс, опять же, самая быстрая ответная реакция. Допустим, засекли мы — идет катапульта, выстреливает пять дронов. Пока она выстрелит, у нас пять-десять минут. За такое время может прилететь только баллистическая ракета. Снова у нас баллистики нет. Потому, к сожалению, мы можем наблюдать. С помощью партнеров, слава Богу, мы можем хоть засекать, откуда и сколько запущено. Но поразить нас на сегодняшний день нечем», — объяснил военный эксперт.

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