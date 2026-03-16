Россия нанесла нетипичный удар по Киеву: Жданов раскрыл цель РФ и предупредил о новой атаке

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Армия России 16 марта нанесла комбинированный удар по Киеву. Атака была нетипичной: утром враг выпустил десятки беспилотников и несколько баллистических ракет. Ударные дроны типа «Шахед» долетели до столицы, а их обломки падали даже в центре города, в частности, на Крещатике.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, чем была особенная эта атака, почему Россия изменила тактику и нанесла удар именно утром, а также чего ожидать от РФ в ближайшее время.

Атака по Киеву была нетипичной: почему РФ ударила утром

Эксперт объяснил, что утренняя атака была нетипичной для российских обстрелов. По его словам, такое решение могло быть принято наспех.

Реклама

Жданов считает, что утренний удар, вероятно, стал запоздалой «реакцией» российского командования, возможно, на атаку Москвы, хотя обстрелы Киева Россия совершает довольно часто.

«Я думаю, атака произошла утром, потому что это запоздалая реакция. Видимо, решение об атаке принималось спонтанно, поэтому так и выполнялось. В девять утра только появились у нас в Киеве „Шахеды“, — говорит Олег Жданов.

Почему «Шахедам» удается достичь Киева

По словам эксперта, одной из причин того, что беспилотники смогли долететь до столицы, мог стать фактор неожиданности. Жданов считает, что из-за того, что украинцы привыкли к ночным атакам, то дневные атаки могут стать приоритетными для противника.

«Что касается того, что они пролетели две области, снова фактор неожиданности. Сработал фактически по полной. Кто ждал, что днем будет атака? У нас, очевидно, привычка уже отработана: обстрелы ночью, и очень редко бывает, когда прилетит Шахед или ракета в другое время суток. Я вообще так уж не помню, когда днем прилетали. Поэтому для нас, скорее всего, это была опять-таки неожиданность», — считает Олег Жданов.

Реклама

Когда Россия может повторить атаку: чего ждать

По мнению Олега Жданова, повторение подобных атак возможно даже в ближайшее время.

«Если они проведут анализ и выяснят, что это, по их мнению, дает эффективность нас „ловить“, то вполне вероятно, что могут быть повторы, причем даже в ближайшее время», — пояснил Олег Жданов.

По его словам, для подобной атаки россиянам не нужно готовить масштабный удар.

«Тут же не нужно готовить массированно-комбинированный удар. Здесь нужно буквально несколько ракет и два десятка „Шахедов“. С учетом вечернего там может быть три или пять десятков беспилотников», — говорит эксперт.

Реклама

Он отмечает, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что атаки могут происходить в любое время суток.

«Война не идет по расписанию, поэтому нужно следить за воздушным пространством круглосуточно, чтобы не было таких неожиданностей», — говорит Жданов.

Военный эксперт также отметил, что российская пропаганда использует результаты атаки в своих информационных целях.

«Их пропаганда сейчас будет радоваться. Из сотни беспилотников в Москву ни один не долетел. Они запустили несколько десятков — обломки Шахедов валяются на Крещатике», — сказал он.

Реклама

Атака по Киеву 16 марта: статистика от Воздушных сил

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 марта и в течение утра Россия атаковала Украину 211 ударными беспилотниками разных типов — в частности Shahed, Гербера, Италмас и другими дронами.

Пуски осуществлялись по направлениям Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также по временно оккупированному Крыму.

Особенностью атаки стала именно нетипичная утренняя волна ударных беспилотников в направлении Киевской области. Основными целями были Одесская и Запорожская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

Реклама

По предварительным данным, украинская ПВО сбила или подавила 194 вражеских дрона. В то же время, зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в 11 местах.

РФ могла применить новый тип дрона по Киеву

При атаке Россия могла использовать новый тип беспилотника. По предварительным данным, упавший рядом с Монументом Независимости дрон в центре Киева мог быть ударным дроном «Ланцет», сообщает Defense Express.

На это указывают характерные обломки — в частности, Х-образное хвостовое оперение с толкающим винтом, а также фрагмент крыла с маркировкой RF.

По информации издания, этот дрон мог использовать элементы автономного искусственного интеллекта для роевого применения, автономной навигации и поиска целей без постоянной связи с оператором.

Реклама

Эксперты также обратили внимание на необычную маркировку в виде цветных кругов, которую ранее фиксировали на российских автономных дронах V2U. Вероятно, оно помогает дронам координировать движение в «стае».

В то же время есть вопросы относительно дальности полета такого аппарата. Обычно для «Ланцета» она составляет около 50 км (дальность связи), хотя русские источники заявляли о полетах на 90 км и даже до 136 км. В то же время расстояние от российской границы до центра Киева превышает 200 км.

Действительно ли это был «Ланцет»

После появления информации об этом дроне советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что «ни „Ланцеты“ не могут долететь до Киева». По его словам, фрагменты дрона могли быть специально сброшены с «Шахеда» как часть информационной операции РФ.

В то же время, через несколько часов он обратился за помощью в поиске возможных обломков «Ланцетов» на территории от Киева до Чернигова.

Реклама

В свою очередь волонтер Сергей Стерненко предположил, что такой дрон могли доставить ближе в Киев именно с помощью «Шахеда».

Последствия атаки по Киеву 16 марта

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков беспилотников в нескольких районах столицы.

Так, в Шевченковском районе, в самом центре города, обломки БПЛА упали без пожара и пострадавших.

В Соломенском районе обломки упали на территорию нежилой застройки — также без пострадавших.

Реклама

В Святошинском районе падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории. Пожар оперативно ликвидирован.