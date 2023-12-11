Россия нанесла по Украине комбинированный удар: все, что известно о последствиях атаки (фото)

В ночь на 11 декабря Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными "шахедами". Под ударом оказались Киев и южные области.

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Оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, оккупанты нанесли удар по столице ориентировочно в 4:00. Работали силы ПВО.

"Сегодня утром (11 декабря – ред.) враг пытался нанести по Киеву ракетный удар. Приблизительно по сценарию, как и ровно месяц назад, 11 ноября, когда в сторону столицы была выпущена баллистика. Сегодня, 11 декабря, ориентировочно в 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами, предварительно, баллистического типа. Силы и средства противовоздушной обороны поразили все враждебные цели", — говорится в сообщении.

Какие районы столицы пострадали

По данным местных властей, обломки упали в Голосеевском и Дарницком районе. Там возник пожар в недостроенном здании. Еще один обломок упал на газон, пожаров и повреждений в домах рядом нет. Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада.

В результате атаки есть пострадавшие в Дарницком районе. Сначала городской голова Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших. По состоянию на 8 утра известно о четырех. По его словам, все – взрослые.

"Четыре человека – все взрослые – пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали им помощь на месте. Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания", — написал он.

Последствия атаки по пригороду Киева / Фото: Киевская городская военная администрация.

КМВА уточнили, что травмы получили четверо жителей Бортничей.

Мужчина, 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей. Первая медицинская помощь оказывалась на месте.

Трое женщин 1963, 1990 и 1992 г.р. – у всех острая реакция на стресс, помощь тоже оказывалась на месте.

Последствия атаки по пригороду Киева / Фото: Киевская городская военная администрация.

Последствия атаки по пригороду Киева / Фото: Киевская городская военная администрация.

Атака РФ по югу

Кроме столицы страна-террористка пыталась атаковать южные области. Силы обороны юга Украины сообщили, что кафиры направили ударные дроны-камикадзе "Shahed-131/136" с Крымского полуострова.

Подразделами противовоздушной обороны Сил обороны юга сбиты все 18 дронов-камикадзе:

2 – на Одесщине,

3 – на Херсонщине,

13 – на Николаевщине.

"Обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снегиревской общинах, частные дома — в Очаковской общине. Пожары оперативно обуздали огнеборцы. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов по Николаевской области. ФОТО: Силы обороны юга

Последствия обстрелов по Николаевской области. ФОТО: Силы обороны юга

Чем и откуда Россия обстреляла Украину

По данным командования Воздушных сил Украины, в ночь на 11 декабря уничтожены все вражеские цели. В частности, 18 ударных вражеских беспилотников и 8 баллистических ракет.

"В ночь на 11 декабря 2023 года кафиры атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда, Бельбек. Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – на Николаевщине. Все восемь. цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр", — отметили в ПС.

Там уточнили, что около 4 утра 11 декабря 2023 года российские кафиры ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.

Напомним, ранее спасатели сообщали о последствиях атаки по Киеву.

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