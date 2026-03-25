Россия нанесла самый масштабный удар по Украине: Жданов рассказал о новой тактике Путина

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

В ночь на 24 марта Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Более 390 ударных дронов и 34 ракеты разных типов запустила армия РФ по украинским городам. Повреждение зафиксировано в 11 областях. Из-за атаки погибли четыре человека, еще десятки, в том числе дети, получили ранения.

Враг продолжил атаковать и утром, выпустив по Киеву, Днепру, Львову и Ивано-Франковску более 550 беспилотников. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайта ТСН.ua рассказал, чем была особенная эта атака, куда целился враг, зачем запускает дроны утром и когда может нанести новый удар.

Россия выпустила более 900 «Шахедов» по Украине

Эксперт объяснил, что массированность атаки не была случайной — враг накапливал ресурсы и использовал их частями. По его словам, ночной удар был направлен прежде всего на восточные и юго-восточные области Украины, тогда как Киев стал объектом предварительной разведки.

«Нет, они просто накопили такое количество. И все, что они недобрали ночью, они решили подобрать сегодня в день. А именно Киев — нас обошли, хотя сегодня в первой половине ночи несколько „Шахедов“ летали над Киевом. И даже наши военные сообщали, что это, скорее всего, Герберы, разведчики, которые обследуют объекты на территории Киева», — сказал Олег Жданов.

Он добавил, что после этого атака была сосредоточена в других регионах.

«Но потом атака была сосредоточена по восточным областям Украины или юго-восточным — Запорожье, Днепр, Полтава — и они пытались ракетами прорваться на запад Украины: Винницкая, Хмельницкая область, Житомирская», — отметил Олег Жданов.

РФ не использовала баллистику

Жданов обратил внимание на важную деталь — при атаке Россия не применяла баллистические ракеты, что может свидетельствовать о технических или логистических проблемах.

«И обратите внимание, что не было баллистических ракет, были только крылатые ракеты. Причем, как комплексы „Искандер“, крылатая ракета, так и ракеты воздушного базирования Х-101», — отметил Олег Жданов.

Эксперт предположил, что враг мог накопить крылатые ракеты и решил использовать их.

«Я думаю, что они немного накопили крылатых ракет и потому их использовали. А вот с баллистическими ракетами, наверное, есть определенные проблемы», — объясняет Олег Жданов.

Он пояснил, что пусковые установки для баллистических ракет имеют ограниченный ресурс и нуждаются в ремонте после определенного количества запусков.

«У пусковой есть определенное количество пусков, после чего ее нужно отправлять на завод-производитель или на специализированное предприятие для регламентного ремонта и восстановления его работоспособности», — отметил Олег Жданов.

По его словам, проблемы могут быть и с производством вооружения.

«Потому что „Кинжалы“ давно уже не летают, а „Кинжал“ и „Искандер-М“ — это очень близкие ракеты, разница только в пусковых установках», — сказал Олег Жданов.

Зачем Россия атакует города Украины утром

Эксперт считает, что утренние атаки — это часть новой тактики, направленной на максимальное истощение системы обороны и «паралич» жизни крупных городов. По его словам, враг сначала проводит разведку, а затем быстро программирует новые маршруты для ударных дронов.

«Я думаю, что с утра они просто продолжают. И смотрите, судя по картам, которые публикуют наши средства массовой информации, основная масса идет в направлении Киева», — сказал Олег Жданов.

Он предположил, что главная цель — растянуть атаку во времени.

«Чего они не ждут ночи? Наверное, замысел такой, чтобы растянуть. Помните, мы с вами говорили об этом, что они уже не первый раз проводят дневной удар с целью растянуть само нападение на больше времени», — отметил Олег Жданов.

Жданов подчеркнул, что подобные атаки могут фактически парализовать город.

«Фактически сейчас, если начнется воздушное сражение над Киевом, Киев „станет“. Люди пойдут в укрытие, предприятия остановятся, заведения закроются, магазины закроются, все будут сидеть по укрытиям. Город парализован», — объясняет Олег Жданов.

Какие объекты являются первоочередными целями РФ

По мнению эксперта, главной целью России остается энергетическая инфраструктура Украины. Он отметил, что враг активно ведет разведку именно вокруг энергетических объектов и промышленных зон.

«Я думаю, что энергетика. Они не слезут. Они, видите ли, даже сегодня ночью эта Гербера кружила над ТЭЦ-5, кружили над промышленными зонами города Киева и над центром Киева, на Печерске», — отметил Олег Жданов.

По словам Жданова, энергосистема Украины остается уязвимой к точечным ударам.

«И выбить одну подстанцию, и дальше сыпется все автоматически. Затем нужно балансировать систему, чтобы это запустить. То есть, почему не продолжить бить, пока энергетика не ляжет полностью», — сказал Олег Жданов.

Когда Россия может нанести следующий удар

Эксперт предполагает, что враг способен совершать масштабные атаки с интервалом примерно раз в неделю.

«Я думаю, что раз в неделю точно они могут такой налет нам устраивать», — сказал Олег Жданов.

Он добавил, что темп ударов зависит от наличия комплектующих и возможностей производства.

«Потому что они импортозамещения так и не сделали, и они зависят от и западных партнеров, и азиатских партнеров, тот же Китай», — объясняет Олег Жданов.

По словам Жданова, Россия может пытаться поддерживать интенсивность атак в пределах одной-двух недель.

«Но мы видим, что накопления и такой темп 7-14 дней они могут держать. Тем более, что сейчас, смотрите, перерыв был большой, мы ожидали выходных, а они сейчас растянули и пытаются устроить такой марафон в плане огневого воздействия на нашу страну», — отметил Олег Жданов.

Ракетный удар 24 марта: статистика Повітряних сил

В ночь на 24 марта противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Всего за ночь зафиксировано 426 средств воздушного нападения:

7 баллистических ракет Искандер-М/С-400

18 крылатых ракет Х-101

5 крылатых ракет Искандер-К

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31

392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Около 250 из них — «Шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным по состоянию на девять утра ПВО сбито или подавлено 390 целей:

18 крылатых ракет Х-101

5 крылатых ракет Искандер-К

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

365 враждебных БпЛА разных типов

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных беспилотников на 22 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 10 локациях. Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

Всего за прошедшие сутки применено более 900 БпЛА начиная с вечера 23 марта. Атака продолжалась более 21 часа. Основное направление удара — Львов, Киев, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Днепр, Одесщина, прифронтовые территории. Основная цель удара — гражданская инфраструктура.

