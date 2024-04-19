Россия нанесла смертельный удар по Днепру: Жданов рассказал, достаточно ли ракет у ПВО для защиты города

Россия нанесла массированный удар по Днепру и области 19 апреля. Мощные взрывы в городе прогремели около пяти утра. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку, был поврежден железнодорожный и автовокзалы. Погибли семь человек, из них двое – дети. Еще 35 пострадали.

Чем и куда атаковала российская армия, почему не все цели удалось сбить, достаточно ли ракет у ПВО, чтобы отразить следующую атаку России и когда она может ее повторить, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар по Днепру 19 апреля

По данным Воздушного командования "Схід", в ходе отражения воздушного удара на Днепропетровщине защитники неба уничтожили 11 крылатых ракет и девять "шахедов".

Впрочем, к сожалению, есть и попадания. По жилому дому рядом с железнодорожным вокзалом в Днепре россияне ударили ракетой Х-22. В последний раз Х-22 попала в дом на жилом массиве "Победа", там погибли 46 человек.

"Буквально чудо, что количество жертв не измеряется десятками, как когда они убили в Днепре 46 человек, а сравнительно невелико", — прокомментировал атаку городской голова Борис Филатов.

Особенность сегодняшней атаки состоит в том, что были применены стратегические бомбардировщики Ту-22, отметил Олег Жданов.

“Ракеты, которые они несут, – это Х-22. Скорее всего удар был направлен на максимальное разрушение объектов. Его нанесли по железнодорожной инфраструктуре Днепра и Днепропетровской области. Скорее всего, россияне полагают, что там крупный железнодорожный узел. Пытались нарушить логистику наших Вооруженных сил”, – рассказал Олег Жданов.

Х-22 – самая большая ракета по количеству взрывчатого вещества, отметил военный эксперт. Ее там почти тонна – около 960 кг.

“Ее никогда не сбивали раньше наши комплексы ПВО. Она не подвергалась действию комплексов Patriot и SAMP/T так, чтобы быть перехваченной. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты", – говорит Олег Жданов.

Почему не все цели удалось сбить

По словам военного эксперта, не все воздушные цели удалось сбить из-за перегрузки системы ПВО.

“Вы видите, какое количество ракет было выпущено, в том числе и по Днепру. Сто процентов сбить – это очень тяжело. В Днепре есть системы ПВО, но я думаю, не в том количестве, как в Киеве или вокруг него. Потому она и могла преодолеть нашу систему ПВО”, – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Россия сменила тактику

В последнее время российская армия выбирает несколько городов и массированно атакует их вместо пуска ракет по всей территории Украины – как это часто происходило раньше. Военный эксперт считает, что это может указывать на то, что у России не хватает средств огневого поражения.

“Средств доставки этих ракет. И они производят массированность удара за счет уменьшения поражаемых этим ударом объектов. У них есть 10-15 ракет, они выбирают один объект, и тогда удар более или менее массирован. А будь у них 40-50 ракет, была бы возможность запустить, то я думаю, тогда бы бы выбран не один, а несколько объектов. Таким образом, они концентрируют плотность удара за счет ограничения количества целей в каждом из них”, – говорит военный эксперт.

Когда враг может повторить атаку

Олег Жданов говорит, что прогнозировать, когда российская армия сможет повторить массированную атаку по Украине, мы не можем. Впрочем, по его словам, это может произойти уже сегодня или завтра.

"Для этого нужно иметь агентуру непосредственно на аэродромах. Чтобы контролировать количество ввезенных туда ракет, количество подготовленных для запуска. Потому что, например, ракета Х-22 – жидкостная, у нее жидкостный двигатель. И она нуждается в заправке ракетным топливом. Не авиационным керосином, как другие крылатые ракеты, а многокомпонентным ракетным топливом. Оно высокотоксично. И заправленную ее держать нельзя. Если ее заправили, несколько суток и должны либо слить топливо, что очень рискованно , либо отстрелять эту ракету. Мы не можем прогнозировать, сколько ракет готово на сегодня или завтра для запуска. Будут такие удары или нет – будут. И я думаю, что не только по Днепру”, – рассказал военный эксперт.

Сегодня Россия хочет максимально влиять на ход боевых действий, говорит Олег Жданов. Поэтому под ударом могут оказаться прифронтовые города.

"Например, Днепр, Запорожье, где мы можем сосредоточивать свои резервы, логистику для обеспечения командного пункта – это будет основной упор сейчас, когда они проводят наступательную операцию на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А в дальнейшем вполне возможно. Они с этого начинали, вспомните лето 2022 года. Именно по тяговым подстанциям железной дороги наносились ракетные удары”, – считает Олег Жданов.

Достаточно ли ракет у ПВО, чтобы отбивать атаки

По словам Олега Жданова, у Украины есть проблемы с поставками ракет для систем ПВО, но ситуация не критична.

“Есть еще чем сбивать. В подтверждение этому напомню, что Германия сейчас срочно передает нам еще один комплекс Patriot из собственных запасов и ракет в комплексы Patriot и IRIS-T. До этого другие страны-партнеры заявляли, что передадут нам ракеты для комплексов противовоздушной обороны. Напряжение есть с поставкой, но все равно есть чем сбивать, есть чем стрелять”, – рассказал военный эксперт.

Напомним, Украине нужно больше систем ПВО и ракет к ним. Каждый день россияне наносят все новые и новые ракетные удары по Украине, в том числе по ее мирным жителям. Уже совсем скоро партнеры предоставят Украине семь установок Patriot – это столько, сколько просил Киев. Кроме того, на подходе к Украине новый зенитный ракетный комплекс IRIS-T – это пообещал его производитель.

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