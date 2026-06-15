Россия нанесла удар кассетной ракетой по Днепру: шокирующие последствия обстрела (фото и видео)

Последствия атаки на Днепр

Реклама

Российская оккупационная армия нанесла очередной жестокий комбинированный удар по Днепру, применив рои ударных дронов и баллистическое вооружение. На этот раз под прицелом террористов оказался исторический и образовательный квартал города.

В результате попадания тяжелой ракеты значительные разрушения понесла уникальная архитектурная достопримечательность национального значения — знаменитый Дом органной и камерной музыки, а также здания местного Индустриального колледжа, лицея, гимназии и десятки жилых многоэтажек. Разрушения колоссальны, по меньшей мере один человек получил ранения.

На месте очередного военного преступления РФ работала корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Реклама

Россия нанесла удар по органному залу в Днепре

Весь массивный фасад исторического здания теперь покрыт глубокими воронками — это характерные последствия попадания ракеты типа «Искандер», оснащенной кассетными боеприпасами для максимального поражения. Взрыв в квартале был такой неимоверной силы, что в органном зале мгновенно выбило абсолютно все старинные стекла, рамы и тяжелые входные двери. Полностью уничтожены уникальные цветные витражи, которые украшали окна.

Взрывная волна проникла вглубь здания церкви, построенной ещё в начале ХХ века: на величественных колоннах появились глубокие трещины, а с потолка полностью сорвало аутентичную отделку куполов. Зал Дома органной и камерной музыки сейчас полностью разрушен. Ночной охранник заведения чудом остался жив, однако врачи и администрация констатируют — проводить концерты здесь в ближайшее время не удастся.

Наибольшую боль культурному сообществу причинило серьезное повреждение уникального музыкального органа, который в свое время был изготовлен по индивидуальному специальному заказу в Германии. Инструмент имеет более двух тысяч труб, которые обеспечивали его неповторимое, величественное звучание.

Прямо сейчас, среди обломков и луж, мастер по изготовлению органов Анатолий Юрийчук пытается осторожно разобрать обломки и выяснить, подлежит ли этот шедевр хотя бы какой-то реставрации. Мужчина со слезами на глазах вспоминает, что лично устанавливал и настраивал этот орган в Днепре ровно 40 лет назад.

Реклама

Кто и за счет каких средств теперь будет восстанавливать исторический памятник — четкого ответа в городе пока нет, ведь у здания сложный юридический статус. После длительных скандальных судебных разбирательств органный зал еще в 2010 году официально передали в собственность религиозной общине УПЦ (МП). Сами православные богослужения проходили в подвальном помещении храма, а новоназначенный настоятель служит здесь всего две недели и шокирован последствиями российского налета.

Рострощенский промышленный колледж

Не менее разрушительным ночной обстрел оказался и для образовательной инфраструктуры Днепра. Серьезный удар пришелся на местный Индустриальный колледж. Взрывной волной были полностью уничтожены спортивный комплекс учреждения и большой плавательный бассейн.

В коридорах учебного заведения сейчас дуют сильные сквозняки. Вместо плановой защиты дипломных работ и подготовки к выпускным экзаменам вся администрация, преподаватели и технический персонал с самого утра приступили к массовой уборке. Российские осколки разбили окна и повредили внутренние помещения во всех трех учебных корпусах колледжа, а также существенно повредили здание студенческого общежития.

К счастью, ни один из 800 студентов колледжа и сотрудников не пострадал во время ночной атаки — люди успели вовремя спуститься в бомбоубежище. Помимо колледжа, взрывы и осколки различной степени повредили здания еще двух соседних средних учебных заведений — местного лицея и гимназии. Сейчас педагоги пытаются оперативно закрыть выбитые окна фанерой и пленкой, чтобы как можно быстрее возобновить безопасный учебный процесс.

Реклама

По официальным данным Днепропетровской областной администрации, в результате этой комбинированной атаки в городе в целом повреждены десятки зданий, в том числе большое количество жилых многоэтажек. Коммунальные службы уже насчитали в жилом секторе более тысячи выбитых окон, людям массово выдают строительные материалы для первичного ремонта. Известно об одном раненом гражданском мужчине, его оперативно доставили в больницу, угрозы его жизни нет. Ликвидация последствий вражеского обстрела продолжается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: СМЕРТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ по Киеву, Харькову и ДНЕПРУ! ПОГИБЛИ 5 СПАСАТЕЛЕЙ, тушивших ПОЖАРЫ!

Новости партнеров