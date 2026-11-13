Последствия атаки на Киев / © ТСН

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Россияне в очередной раз атаковали медицинское учреждение: сегодня под ударом оказался Институт травматологии и ортопедии в Киеве. В результате падения обломков вражеского беспилотника в шестиэтажном здании вспыхнул пожар, есть разрушения и пострадавшие.

На месте происшествия побывал корреспондент ТСН Евгений Гладун.

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Попадание в ночное время и спасение пациентов

Это произошло ночью: после удара обломков «Шахеда» шестиэтажное здание медицинского учреждения в Шевченковском районе загорелось на уровне 1-го и 3-го этажей, а на уровне 2-го этажа зафиксировано частичное разрушение. Пожар был ликвидирован на площади 70 квадратных метров, сообщает ГСЧС.

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Пострадал один человек. Еще 30 пациентов были эвакуированы медицинским персоналом в безопасное место, а семерых больных спасли сотрудники экстренных служб.

Евгений Гладун, корреспондент ТСН: «За моей спиной находится Институт травматологии в Киеве. И именно в это его крыло сегодня ночью, около третьего часа, попал российский дрон «Герань»».

О том, что это была именно «Герань», можно говорить уже точно и уверенно, ведь, как рассказывают очевидцы, возле места попадания спасатели находили обломки этого беспилотника, на которых даже сохранились серийный номер и дата производства. И именно он стал причиной этой беды: ночью здесь горели три этажа — со 2-го по 4-й. К счастью, спасатели, прибывшие на место происшествия, быстро локализовали возгорание и потушили пламя. Но самое главное, конечно, это то, что на этом объекте обошлось без жертв. На данный момент известно о трёх раненых в результате этой атаки.

Поврежденные операционные, оборудование и работа больницы после обстрела

Евгений Гладун, корреспондент ТСН: «Что касается повреждений непосредственно внутри самой больницы, то больше всего пострадали второй и третий этажи. На втором находится администрация, а на третьем, где мы сейчас и находимся, — операционные, манипуляционные, процедурные помещения и собственно стационарные палаты, где и находились пациенты, которые, к счастью, успели эвакуироваться в укрытие после объявления воздушной тревоги».

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Помимо разбитых окон, дверей и обгоревшего фасада, в администрации признают, что в результате этого нападения учреждение, вероятно, понесло также серьёзный материальный ущерб — в частности, было повреждено дорогостоящее медицинское оборудование.

На данный момент больница продолжает работу в тех зданиях, которые не были повреждены. Однако в большинстве отделений института пока не проводят оперативные вмешательства, поскольку свет и электроэнергия туда восстанавливаются лишь постепенно. Однако даже несмотря на эту атаку, как только вопрос с электроснабжением будет полностью решен, в медучреждении обещают сразу же вернуться к работе в штатном режиме во всех уцелевших отделениях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ДРОН УДАРИЛ ПО БОЛЬНИЦЕ И ДОМУ: трагическая ночь в Киеве, подробности и кадры с места событий

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