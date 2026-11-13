Россия нанесла удар по многоэтажному дому в областном центре Украины: 25 пострадавших, в том числе 6 детей

Последствия атаки на Запорожье / © Запорожская ОВА

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Вражеская атака на Запорожье: посреди дня россияне нанесли удар двумя авиабомбами по многоэтажным домам. Одна авиабомба вошла в здание и разрушила три этажа, ещё одна попала в крышу соседнего здания. На данный момент известно о 25 пострадавших, среди них шестеро детей.

Последствия очередного циничного удара оккупантов запечатлела корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

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Разрушенные этажи и спасение жильцов

Огромная дыра на месте трёх этажей. Днём россияне нанесли удар по этому многоэтажному дому управляемой авиабомбой. Сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы. Спасатели ГСЧС пытаются потушить пламя.

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Еще тлеют остатки квартир на третьем этаже. После попадания снаряда люди в том, что было на них, выбегали из горящего многоэтажного дома. Жильцов, оказавшихся заблокированными в своих квартирах, эвакуировали спасатели и волонтеры. На месте происшествия медики несут ребёнка в скорую помощь.

Александр Суворов, волонтер-спасатель благотворительной организации «Артак»: «Здание разрушено, раненых было много. Оказали помощь одному парню, ему лет 25–26, он в очень тяжёлом состоянии, отправили его в больницу. Сразу же оказали помощь другим людям, раненых много — и дети есть, и пожилые люди. Различные травмы, переломы, осколочные ранения».

Чтобы не терять драгоценное время, медики оказывали первую помощь людям прямо на улице возле машин скорой помощи. Чиновники составляли списки тех, кто остался под открытым небом и нуждается в приюте.

Михаил Семикин, глава Запорожской военной администрации: «В настоящее время все, кто оказался в заблокированном положении, уже освобождены. На месте работают экстренные службы. Главная задача — предоставить жилье тем, кто его лишился, а также приступить к работам по ликвидации последствий».

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Татьяна спаслась от войны и вновь пережила обстрел

Татьяна не знает, что делать. В прошлом году она бежала от войны из Кушугума. Теперь российские бомбы настигли её в Запорожье. Радует её только одно: во время удара уцелели её лекарства от диабета, без них она не выживет.

Татьяна Ивановна, переселенка из Кушугума: «Попросила ребят — они достали мне рюкзак с лекарствами. Вот сколько у меня лекарств в рюкзаке, слава Богу, спасли. Там вещи, там документы на дом. Боже, я не знаю, что теперь делать и как быть».

Еще одна бомба попала в здание соседнего многоэтажника. В результате удара лестница в подъезде обрушилась. Спасатели помогли людям выбраться из квартир. Спасли и запертых четвероногих — передавая испуганную собачку на руки, спасатели шутят: «Смелость прошла».

Людей, лишившихся квартир, временно разместят в общежитиях. После ликвидации последствий удара это многоэтажное здание осмотрит специальная комиссия, и эксперты решат, подлежит ли здание восстановлению.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Снесло три этажа! Российские КАБы разнесли дома в Запорожье: среди 50 раненых — дети

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