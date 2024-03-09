Россия наращивает свои силы: сколько еще Путин способен воевать в Украине — данные разведки шокируют

Кремль может оценить свои предыдущие ошибки в 2022 году, чтобы улучшить свою боеспособность.

Россия сможет воевать в Украине еще как минимум 2 года, не снижая текущих темпов наступления. Такие выводы сделали журналисты Reuters, опираясь на отчет разведки одной из стран НАТО. По данным разведчиков, России удалось исправить часть своих ошибок, которые привели к неудачам в 2022 году, поэтому Путин представляет все большую угрозу для восточного фланга Североатлантического Альянса.

Что держит Кремль на плаву, какая тактика позволит Украине сдержать российские войска и решится ли Москва на прямой конфликт с НАТО – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Также читайте Сколько еще лет Путин может быть у власти: политолог поразил цифрой

Неутешительный прогноз для многих украинцев

В литовской разведке сделали нелестный прогноз для многих украинцев. После неудачного для российской армии 2022 года, когда Кремль провалил блицкриг и не смог захватить Киев, в 2023 году Москва успела перегруппироваться и совершить работу над некоторыми из своих ошибок. Кроме того, РФ даже пытается еще нарастить свои силы, в частности прикрыть границы со страной-новичком НАТО — Финляндией.

"Россия реформировала и укрепила свою растерзанную боями армию в Украине в 2023 году и находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль своей границы с НАТО, включая присоединившуюся к альянсу в прошлом году Финляндию, заявили агентства в своей ежегодной оценке угроз, с которыми сталкивается Литва", — цитирует Reuters.

"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боеспособность", — разведка Литвы.

Как выяснили в разведке Литвы, Кремль может оценить свои предыдущие ошибки в 2022 году, чтобы улучшить свою боеспособность.

Главными столбами Москвы остаются ее друзья по так называемой "Новой оси зла": Иран снабжает Россию дронами разных типов, Северная Корея передает сотни тысяч артиллерийских снарядов, а Китай, хоть и не был замечен в прямых поставках оружия, дает что-то не менее важное — микро, которые позволяют РФ продолжать выпуск высокотехнологичного оружия и дронов Также Пекин охотно пересадил Москву с доллара и евро на юань – именно китайская валюта теперь является основной для международных операций РФ.

Не следует забывать и о параллельном импорте, например из стран Средней Азии. Да, импорт подсанкционки из Европы и Америки через третьи страны выходит Кремлю в копеечку, но по крайней мере пока это, похоже, не так-то и смущает Россию. Все это в куче, а еще высокие цены на углеводороды позволяет России чувствовать себя более или менее уверенно, пишет литовская спецслужба.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЕМЛЬ УЧИТСЯ И НАРАЩАЕТ СВОИ СИЛЫ! Сколько еще способна воевать Россия? Данные разведки шокируют!

В Беларуси снова активизировалась Россия

Беспокоит разведчиков и российская активность в Беларуси. Ни для кого не будет новостью, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко буквально лег под Путина и "вращается" в орбите Кремля.

К тому же белорусский диктатор разрешил российским войскам свободно хозяйничать на своих территориях — те при полном содействии соседей расширяют там военные базы и в целом присутствие в Беларуси. Это в очередной раз повышает градус на границах с НАТО.

"Они добавили, что с тех пор как в 2023 году Россия заявила, что разместила свое ядерное оружие в Беларуси, оно также неуклонно строит там инфраструктуру для его использования. В отчете говорится, что российские и белорусские спецслужбы усилили свои усилия по вербовке литовцев, пересекающих границу, и Литва задержала нескольких своих граждан в 2023 году, которых она обвинила в предоставлении данных белорусской разведке за наличные деньги", — цитирует Reuters.

Также читайте Украинские военные расширяют плацдарм на левобережье Херсонской области

Украина вступила в новую фазу войны — WSJ

Сунет свой нос в европейскую Литву и путинский приятель, президент Китая Си Дзиньпин. Вильнюс фиксирует увеличение попыток Пекина шпионить за Литвой, а также периодически кибератакуют государственные учреждения Литвы, проверяя их на прочность и пытаясь узнать что-нибудь полезное о НАТО.

Учитывая все это, а также почти 100% отсутствие в ближайшей перспективе американской помощи, Украине "главное копать". Это говорится в заключении журналистов американского издания The Wall Street Journal. Медиа утверждает, что Украина вступила в новую фазу войны и добавляется.

"Фронт уже больше похож на строительную площадку, чем на поле боя," — подчеркивает The Wall Street Journa — "Издание утверждает, что сейчас Украина пытается построить фортификации, аналогичные тем, которые год назад построила Россия — защита врага показала "убийственную эффективность" позволило сдержать наступление украинских войск прошлым летом. Аналогичная задача сейчас стоит перед Киевом. Войска разрывают землю, создают противотанковые рвы и траншеи, особенно в районах близ Авдеевки".

Также читайте Три человека пострадали в результате обстрела Херсона — ОВА

Тревожный прогноз австрийского военного эксперта

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство направило на строительство фортификаций аж 31 миллиард гривен, или же около 800 миллионов долларов. Однако западные чиновники и украинские бойцы говорят, что эта кампания "копай и рой" не принесла значительных результатов.

Австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади, которого цитирует издание, якобы недавно побывал в Донбассе и его прогноз довольно тревожен.

"Отсутствие эшелонированной обороны вдоль линии фронта должно вызвать определенную обеспокоенность в Украине. Ситуация может стать достаточно критической для украинских сил", - предполагает он.

Также читайте Кто из военнообязанных может законно отказаться от повестки – объяснение юриста

Какой единственный вариант сейчас выстоять Силам обороны на фронте

Украинские военные уверены, что вкопаться в землю и стоять — это единственный выход из текущей ситуации.

"В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапываться и строить самим", — это слова Максима Жорина, заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады, которая героически обороняла Авдеевский коксохим, в том числе позволив другим подразделениям с меньшими потерями выйти из полуокруженный город.

Журналисты опять же довольно справедливо добавляют, что по настоящему непробиваемые фортификации одними руками бойцов не построишь. В пример ставят так называемую "линию Суровикина" – российскую оборонную линию на оккупированном Запорожье, которая в том числе и позволила российским силам удержать украинское наступление в 2023 году.

"Ее главный оборонный пояс имел многослойные линии траншей, противотанковые рвы, бетонные блоки и большие минные поля, которые оказалось почти невозможно преодолеть. Сейчас построение аналогичной обороны жизненно важно для Украины", — говорится в статье WSJ.

Украине не хватает бетона, леса и техники

Этих трех вещей, по мнению представителя издания Defence express, военного аналитика Сергея Згурца, не хватает рядом с линией фронта. То есть, по словам эксперта, траншеи выкопаны, а оборудовать их не могут из-за нехватки ресурса.



Не хватает Украине не только "бетона", но и бойцов. Американские журналисты раскритиковали украинские правила призыва и, пожалуй, даже неожиданно отметили, что они гораздо мягче, чем во многих других странах, в частности у нас не подпадают под призыв мужчины троих и более детей, лица, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, работники критически важных отраслей и мужчины младше 27. Редакция настаивает, что этот закон можно было бы и совершенствовать.

Украина может получить преимущество над оккупантами

Однако существенные недостатки и у армии России, сыграв на которых Украина может получить преимущество над врагом. Речь идет о необученности русских мобилизованных, часть из которых умирает, не успев даже получить достаточный опыт ведения боевых действий.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое масштабное наступление на конец весны-начало лета. Украина должна быть к нему готова. Командующий Сухопутными войсками Павлюк заявил, что после потери Авдеевки главной задачей ВСУ было стабилизировать фронт и украинские бойцы справились с ним.

Напомним, по данным CNN, США готовились к ядерному удару РФ по Украине.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.