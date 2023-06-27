Россия нарастила производство ракет, чтобы массированно обстреливать Украину: почему оккупантам это удалось

Российские оккупанты, очевидно, нашли недостаток в санкционном законодательстве и используют это в свою пользу в производстве ракет.

Об этом сообщил информированный источник TSN.ua в правительстве, опираясь на частные разговоры с нашими разведчиками.

"Россия увеличила производство ракет. По данным нашей разведки, до этого у них был провал в этом вопросе. Например, в начале полномасштабного вторжения Россия использовала ракеты десятилетней давности, затем – пятилетней и трехлетней. Осенью мы сбивали ракеты, которые были изготовлены в июль-август. То есть этот боекомплект с конвейера. Сейчас они увеличили производство почти по всем направлениям", — сообщил наш источник.

По данным чиновника в Кабмине, также в стране-террористе строится завод по производству дронов.

"Нашли пробел в санкционном законодательстве, продолжают производить. Относительно завода по производству дронов-камикадзе. Не факт, что они его запустили. Проверяем эту информацию. То, что он строится — да. Он что-то производит, или это старые запасы — это вопрос ", – сообщил источник в правительстве.

Напомним, в Днепре задержали "правую руку" олигарха из РФ, руководившего вывозом титана для производства "Калибров".

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