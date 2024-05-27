"Россия нашла слабое место": Жданов ответил, зачем враг ежедневно терроризирует Харьков — сколько могут продолжаться страшные обстрелы

Россия ежедневно терроризирует прифронтовый Харьков: обстреливает город из всего, чем может достать. 25 мая враг устроил настоящий ад. В результате удара авиабомбами по "Эпицентру" погибли по меньшей мере 18 человек, 48 ранены, пятеро остаются без вести пропавшими.

Какую цель преследуют россияне, сбрасывая бомбы на гражданских, и можно ли остановить врага и защитить город, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Зачем Россия сбрасывает бомбы на Харьков

По словам Олега Жданова, постоянные атаки России по Харькову — это обычный террор, который используют оккупанты для принуждения Украины к капитуляции на их условиях.

"Здесь нет другого варианта для объяснения действий Российской Федерации. Они понимают, что это город-миллионник. Нанося поражение по нему, они меняют социальные настроения очень большому проценту населения Украины. Там больше миллиона человек. И если человек общается хотя бы с несколькими другими, то уже охват гораздо больше. Это может быть и пять, и семь, и десять миллионов человек, которые услышат мнение харьковчан. Поэтому с точки зрения военной здесь расчет, к сожалению, верен. Они нашли это слабое место”, – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

По его словам, Днепр, Запорожье и Херсон меньше страдают от российских атак, получают меньше огневого поражения только потому, что они расположены дальше от фронта — по городам труднее наносить удары.

Как защитить Харьков от постоянных обстрелов

Военный эксперт говорит, что существует несколько способов, чтобы защитить Харьков от российского террора. Одно из них – это применение современных средств противовоздушной обороны.

“Это или применение наиболее современных средств противоракетной обороны, тот же MIM-104 Patriot. Впрочем, его невозможно самостоятельно установить, потому что его самого тоже нужно защищать. Вдобавок к Patriot было бы целесообразно поставить систему как "Железный купол" или ее аналог, который сейчас разрабатывается в Израиле", — говорит Олег Жданов.

Кроме того, по его словам, важно получить разрешение на применение западного вооружения на территории России.

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“Мы могли бы, допустим, теми же ракетами ATACMS в кассетном варианте уничтожать месторасположение стартовых позиций комплексов С-300. Но... Ситуацию мы с вами знаем. Соединенные штаты находятся в поиске решения до сих пор, дебаты продолжаются в Белом доме. Ну, а остальные партнеры — никто не хочет особо поделиться с нами этими комплексами ПВО. Та самая Испания отказалась — они сказали: ракеты дадим, комплексы не дадим. Германия дает, но это один очень мало”, — рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что у Украины есть дальнобойные средства, чтобы уничтожать пусковые установки, которыми Россия обстреливает Харьков.

“Помимо авиации, у нас все есть, нам передали. И в фугасном, и в кассетном варианте ракеты есть. Мы их применяем по российским военным базам в Крыму. Так что есть чем ударить, было бы разрешение. Тем более что ракеты в кассетном варианте наиболее эффективны для уничтожения пусковых установок С-300”, — говорит Олег Жданов.

По его словам, город-миллионник Харьков возможно оградить от обстрелов почти на сто процентов.

“Тот же Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон (города в Израиле – ред.) закрыты. То есть, сегодняшние технологии вооружения позволяют гарантировать почти стопроцентную защиту населенных пунктов от огневого поражения. Причем, начиная от реактивных систем залпового огня, заканчивая баллистическими ракетами. Потому что тот же "Железный купол" может перехватывать реактивные снаряды", — рассказал военный эксперт.

Сколько может продолжаться ежедневный российский террор

По мнению Олега Жданова, Харькову, к сожалению, следует готовиться к долгосрочным обстрелам.

“Это надолго. Пока мы не получим возможности защитить Харьков, до тех пор Россия не прекратит. Они нашли слабое место, им это понравилось и они понимают, что мы не можем ответить. Пока не будет ответа – до тех пор они будут использовать это преимущество”, – говорит военный эксперт.

Напомним, российские оккупанты накануне нанесли четыре ракетных удара по Харькову. Целились намеренно в людные места, чтобы убить как можно больше местных. В частности, трагедия произошла и в гипермаркете "Эпицентр", где собралось не менее 200 человек.

По состоянию на 15:24 понедельника, 27 мая, известно о 18 жертвах, погибших в результате удара оккупационными войсками России 25 мая.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Удар по "Эпицентру" в Харькове! Люди погибли в ловушке! Тела все еще ищут!

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