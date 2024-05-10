Россия наступает на Харьковщине: идут бои, эвакуация жителей, что говорит Зеленский

Российская армия попыталась прорвать границу на Харьковщине. В одном из районов области началась эвакуация населения.

Российские войска 10 мая начали свое наступление в Харьковской области – об этих планах врага военно-политическое руководство знало заранее. Утром Силы обороны Украины отразили попытки прорыва россиян и сейчас в области продолжаются интенсивные бои. Из некоторых районов Харьковщины объявлена эвакуация населения.

Все о наступлении РФ на Харьковскую область, есть ли угроза наступления на Харьков – читайте на ТСН.ua.

Наступление на Харьковщине

Рано утром 10 мая российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине, сообщило Минобороны Украины. Вражеские атаки были отражены, продолжаются бои разной интенсивности.

"Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага", – отметили в Минобороны.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о "безуспешных попытках ДРГ прорвать границу" и усилении вражеских обстрелов на северном направлении. Прежде всего, захватчики бьют по городу Волчанск на Харьковщине.

Синегубов подчеркнул, что ВСУ уверенно держат позиции – не потерян ни один метр. А группировка противника не представляет угрозы для самого Харькова.

"Его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности", – отметил глава ОВА и призвал жителей приграничных населенных пунктов быть в укрытиях во время опасности.

В DeepState сообщили о ситуации на Харьковщине

Об активизации оккупантов на Харьковщине сообщили также аналитики ресурса DeepState. Все началось с плотных обстрелов приграничных населенных пунктов области. Враг также активно применяет системы РЭБ и БпЛА.

По данным DeepState, российские войска пытаются заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелечья–Красное–Пыльная–Борисовка. Враг также пытается зайти в населенные пункты Гатище–Плетеневка. Главные силы захватчиков сейчас – пехота с поддержкой небольшого количества техники. Далее указанных населенных пунктов россияне двигаться не решаются. Аналитики не исключают, что враг ждет задействования основных сил.

"Наличных ресурсов, которые задействовал враг на данный момент, не хватит для глубокого продвижения. В настоящее время ситуация складывается такой, что враг проводит дестабилизацию в приграничных районах. Но неизвестно, сколько основных сил он готов задействовать для данного маневра", – говорится в сообщении DeepState.

Отдельное внимание там обратили на отрезок Стрелечья–Красное–Пыльная–Борисовка. Сообщается, что враг заранее пытался насыщать войсками села, в частности село Пыльная.

Карта DeepState с наступательными действиями врага на Харьковщине 10 мая

Аналитики также сообщили об одном из последствий наступательных действий россиян на северных границах Харьковщины. Так, Силы обороны Украины сожгли три единицы вражеской техники к северу от населенных пунктов Мороховец–Олейниково. Противник в этот момент двигался со стороны Пыльного.

ВСУ сожгли российскую технику на Харьковщине 10 мая / Карта: DeepState

Эвакуация на Харьковщине

В Харьковской области происходит эвакуация населения из Волчанска и окрестных населенных пунктов, сообщил глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили. Все из-за мощных обстрелов города, которых еще не видели местные жители. С ночи враг запускает КАБы, бъет из артиллерии и РСЗО.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим транспортом. Но в то же время вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", – рассказал руководитель военной администрации.

Информации о погибших и раненых в результате обстрелов пока нет, но известно о массовых разрушениях.

Действия врага – прогнозируемые

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил в Сети, что такие действия российской армии прогнозируемы.

"Ресурсы у врага есть для обострения в приграничье, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет", – подчеркнул Коваленко.

Он также предупредил о появлении большого количества вбросов по поводу "захвата Харькова".

Зеленский подтвердил наступление РФ на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали наступление на Харьковщине:

"Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией".

По словам Зеленского, военное командование знало о планах врага по новому наступлению.

"Важно, что они (россияне – ред.) могут увеличивать и подтягивать еще силы на этом направлении, это факт. Но наши военные, военное командование рассчитывали силы для того, чтобы встретить огнем врага", – заверил президент.

Президент Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua/facebook

Наступление на Харьков: есть ли угроза – оценки власти, военных и экспертов

Накануне, а именно 8 мая, Синегубов информировал о том, что россияне создают определенную группировку войск в Курской области, граничащей с Харьковской, и о готовности к потенциальным вражеским ударам.

Чиновник сообщал, что оккупанты возобновили активные штурмовые действия на восточном направлении на Харьковщине, но они были безуспешными. На севере захватчики создавали группировку войск для вероятного удара или с севера, или с других территорий.

"Мы принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", – отмечал Синегубов 8 мая.

Командир спецподразделения ГУР "Кракен" Константин Немичев ранее высказал мнение, что российская армия попытается атаковать Харьков в середине мая. Однако сейчас город защищен гораздо сильнее, чем в феврале 2022 года.

"Они (оккупанты – ред.) могут продвинуться на несколько километров вглубь, но я не думаю, что они смогут зайти аж на 10 км", – оценил Немичев.

Он также обратил внимание, что у Харькова есть три линии укреплений и полная бригада, чтобы остановить россиян.

Что касается оценок экспертов, то ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что для наступления на Харьков со стороны Купянска врагу нужно форсировать реку Оскол и перейти на правый берег. Сделать это будет очень сложно.

"От Купянска до Харькова еще нужно добраться. Вполне возможно, что будет попытка выйти на побережье реки Оскол на Купянском направлении, это может быть попытка выйти на Купянск–Узловой – это железная дорога, которую мы используем как логистический путь", – предположил Гетьман.

Он отметил, что, по убеждению украинских военных, этот водный барьер станет непроходимым для россиян.

По мнению командира 92-й ОМБр полковника Павла Федосенко, российские войска могут через несколько недель быть в Харькове, а также в Днепре и Кривом Роге, если украинские войска не будут биться за Константиновку и Дружковку на Донетчине. К слову, этот полковник помогал освободить Харьковскую область в сентябре 2022 года.

"Все знают, что если мы не будем биться за Константиновку и Дружковку [вероятная следующая цель России], российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге через несколько недель", – сказал комбриг.

Он также оценивает, что с вероятностью 70% Россия может оккупировать оставшуюся часть Донбасса.

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