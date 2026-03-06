Россия нацелилась на большой украинский город: чего ожидать от армии РФ весной и летом 2026 года

Военный эксперт Александр Коваленко оценил риски наступления россиян на Одессу. / © ТСН

Война в Украине ведется россиянами в том числе и для того, чтобы захватить крайне важный для них город — Одессу. О таких намерениях оккупантов недавно рассказал журналистам заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

По его оценкам, у этих намерений нет шансов на осуществление, по крайней мере, в ближайшие полгода.

Какие сценарии захвата Одессы, скорее всего, рассматривает РФ, и почему Одесса настолько важна для противника — обо всем этом в комментарии для ТСН.ua поделился своим видением ситуации военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, который к тому же знает специфику Одесщины.

Война в Украине: планы РФ на Одессу могут быть огромными

«У России как были, так и остаются планы по захвату Одессы. РФ от этого никогда не отказывалась. Реальная причина заинтересованности России в Одессе — полный контроль над Черным морем. Только полный контроль, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Такая задача ставилась в 2022 году, но в тот момент российская десантная операция провалилась. Повторить ее они уже не смогут, потому как у России нет флота. Мы постепенно добиваем их флотилию, скрывшуюся в Новороссийске. Россия не может провести морскую десантную операцию с использованием больших десантных кораблей такого масштаба, чтобы захватить Одессу и область. Просто нет такой возможности», — говорит Коваленко.

По его словам, конечно, не исключено, что РФ рассматривает возможность авиационного десантирования.

«Но это тоже сценарий, который невозможно реализовать. Средства ПВО просто не дадут провести российским войскам десантирование. И третий сценарий — сухопутная операция. Ее российские войска могут осуществить по двум направлениям: либо с территории Приднестровья, что маловероятно, либо с территории левобережной Херсонщины. Группа российских войск „Днепр“, которая сейчас расположена по левому берегу Днепра — этой группы недостаточно для проведения такой операции. Ее по состоянию на сегодняшний день недостаточно даже для форсирования Днепра и закрепления на правом берегу Херсонщины», — считает аналитик.

Война в Украине: РФ вероятно рассматривает отдельное наступление на Одесщину

При этом Коваленко отмечает, что для продвижения в Одесскую область противнику необходимо будет преодолеть территорию Николаевской области, после которой наблюдаются достаточно непростые рельефные особенности местности.

«Там много лиманов, которые просто так не перейдешь. Поэтому вывод таков: российская группировка, которая сейчас там (на оккупированной части Херсонщины — Ред) размещается, ее критически недостаточно для захвата Одессы. Но это не значит, что оккупанты отказываются от такой операции, не значит, что они не попытаются нарастить эту группировку», — говорит эксперт.

И продолжает: «Именно поэтому для нас важно быть готовыми к любым сценариям. Павел Палиса об этом и говорит: риски были, есть и будут существовать до тех пор, пока будет продолжаться война. Нам нужно быть готовым к тому, что у россиян может найтись необходимый ресурс. Нам нужны готовые линии обороны. Россияне могут провести только сухопутную операцию, все остальные попытки нереалистичны».

Массированные атаки по Одессе и области: прогноз

Резюмируя, Коваленко не исключает, что время от времени обстрелы Одессы и региона будут усиливаться.

«Я бы сказал так, что у обстрелов есть и будет сезонность. Мы видели, как это происходило во второй половине декабря-2025 и начале января-2026. Затем интенсивность уменьшилась. Думаю, будут волнообразные обстрелы. Поводами могут быть и жара, политические действия, социальные действия. Триггером может быть, например, 2 мая. Одесса остается для России триггерным городом», — отметил Коваленко.