Россия не только не покидает, но и наращивает свои войска в Беларуси

Россия не только не покидает, но и наращивает свои войска в Беларуси

Самая большая концентрация российских войск 21 февраля – в Брестской и Гомельской областях. Туда подогнали "Искандеры", "Грады" и огнеметы.

Об этом говорится 21 февраля в сюжете ТСН в 19:30.

Оппозиционные белорусские СМИ отмечают, что, несмотря на завершение учений "Союзная решимость", в страну прибывает российская армада – железной дорогой и самолетами.

Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки. Враг развертывает новые силы – бронетехнику, артиллерию, авиацию. Характер последних перемещений российской техники свидетельствует о формировании наступательных групп, и полномасштабное вторжение может начаться в ближайшие дни. Такой вывод делают эксперты российского независимого объединения "Конфликт интеллидженс тим".

Там обращают внимание, что гусеничная техника агрессора вблизи наших границ уже движется своим ходом, а не на железнодорожных платформах. Кроме того, идет развертывание полевых госпиталей в непосредственной близости к украинской админгранице.

Российские войска в Беларуси расположились в 1 километре от нашей границы | Новости мира

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