Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами": Жданов раскрыл цель Путина

Путинская армия продолжает терроризировать Киев "Шахедами". Враг почти каждую ночь выпускает беспилотники по столице. Причем атаки в большинстве своем не массированы — пять-шесть БПлА, которые к утру уже кружат над городом.

Чего пытается достичь и куда целится РФ, почему "Шахеды" не удается сбивать на подступах в Киев, несмотря на их малое количество, и являются ли такие атаки признаком подготовки врага к массированному ракетному удару — в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Почему не удается сбить на пути в Киев

По его словам, чем меньше "Шахедов" выпускает Россия по Украине, тем сложнее их сбить. Дело в том, что каждый беспилотник программируется отдельно и идет по своему маршруту. Поэтому их не всегда удается сбивать до того, как они достигнут столицы.

“Они расползаются, как крысы. И очень трудно обнаружить их, потому что они тихоходные. Они идут на малых высотах и пытаются прятаться в складках местности. Это огромная проблема. Когда они подходят к цели, они заходят с разных сторон на Киев, и здесь уже немного легче, потому что мы можем применять авиацию, смотрящую сверху”, — пояснил Олег Жданов.

Впрочем, авиация также не может до бесконечности висеть в воздухе, говорит военный эксперт.

“У каждого беспилотника своя дальность полета. Иногда сообщают Воздушные силы, что "Шахед" наматывает круги. Он выжигает топливо, а время идет. Один идет сразу на цель, другой нет. И потому иногда они прорываются в столицу. И здесь уже мобильные группы наши сбивают их непосредственно в черте города. Когда удается, то пытаются сбить на подступах”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, количество мобильных групп, к сожалению, несколько сокращено.

“Потому что Сырский часть мобильных групп перевел в Сухопутные войска, в обычную пехоту. Это была проблема около месяца назад. Поэтому здесь у нас плотность немного уменьшилась. Ну а почему столица? Потому что здесь принимаются решения. Они показывают, что могут терроризировать так, как им хочется. У нас в прошлый четверг транспортный коллапс произошел из-за воздушной тревоги. И в пятницу было почти повторение этого. Вот они и максимально раздражают общество, чтобы склонить нас к переговорам", — отмечает Жданов.

Куда целится Россия

Военный эксперт говорит, что "Шахед", якобы упавший возле Верховной Рады на прошлой неделе, — это обломки сбитого беспилотника.

“Здесь не нужно делать какой-либо сенсации, потому что это вероятность одна на миллион. Мы не знаем точно, куда летел этот "Шахед", но его сбили и он упал. На территории Киева множество объектов, которые могли бы быть целями для тех российских беспилотников”, — рассказал Олег Жданов.

Он отметил, что постоянные атаки "Шахедами" на Киев не являются признаком подготовки к массированному ракетному удару. В то же время, по словам военного эксперта, с ракетами у России есть проблемы.

“Я думаю, что именно потому, что их нет (вслед за БПлА не летят ракеты – ред.). Как бы там Российская Федерация ни хвасталась, но у них с каждым днем все больше проблем в плане производства ракет. Там отказывают у комплектующих, там не проходят финансовые транзакции по оплате товаров двойного назначения и тому подобное. Сегодня США оказывают давление на банки Турции, на банки Китая, и те вынуждены идти на отказ сотрудничества с Россией, потому что они боятся санкций, боятся вообще потерять международный финансовый рынок. Поэтому Россия уже не так может размахивать своими ракетами налево-направо, как это было еще год назад. Массированные ракетные обстрелы случаются раз в месяц-полтора”, – говорит Олег Жданов.

Когда РФ может нанести массированный удар

Мы не можем точно предсказать, когда российская армия нанесет следующий массированный удар, рассказал военный эксперт. Однако мы постоянно отслеживаем и примерно знаем, когда враг готовится к атаке.

“Накануне ракетных ударов, которые были в конце августа, постоянно шла разведывательная информация, что там накапливаются ракеты, транспортные самолеты на "Энгельсе" садятся, перегоняют Ту-95 с "Оленьи" на другие аэродромы. То есть, мы видим подготовку, но назвать точный день и дату, когда это произойдет, к сожалению, не можем”, — пояснил военный эксперт.

Напомним, Иран передал России сотни баллистических ракет: чем они опасны для Украины.

Читайте также: