Россия ночью атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе: все подробности (фото)

В ночь на 11 июля Россия снова атаковала территорию Украины, применив иранские ударные беспилотники "Shahed". Атака была направлена на юг и Киев. Воздушные силы сбили 26 из 28 БПЛА.

Какие регионы были под ударом и какие последствия атаки врага на утро 11 июля — читайте на ТСН.ua.

Ночью в ряде областей воздушная тревога объявлялась дважды. Около 01:30-02:00 и 03:00-04:00. Во время второй тревоги в южных областях и Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Перед этим о ракетной опасности и ударе БПЛА предупредили Воздушные силы Украины.

Атака на Киев

Ночью 11 июля в 04:25 была объявлена воздушная тревога, во время которой раздались взрывы. По информации Киевской городской военной администрации, Киев подвергся второй за этот месяц атаке. Для удара по столице оккупанты использовали иранские дроны Shahed. Все цели сбила система ПВО.

"Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из краснодарского края рф. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова благодарим ПВО за отличную работу! Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями: Берегите себя, неукоснительно соблюдайте правила безопасности, своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!", - прокомментировал Сергей Попко, начальник КМВА.

Обломки дронов упали на Киевщине

В полиции области показали последствия вражеской атаки. По данным спасателей, обломки сбитых "Шехедов" упали в Фастовском и Обуховском районах. К счастью, обошлось без жертв.

"В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила. Пострадавшие отсутствуют. На месте работают экстренные службы и полиция. Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию враждебных целей", — проинформировал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов и опубликовал фото.

Кадры ночной атаки России 11 июля / Фото: Андрей Небитов

Кадры ночной атаки России 11 июля / Фото: Андрей Небитов

Кадры ночной атаки России 11 июля / Фото: Андрей Небитов

Взрывы в Одессе

Во время тревоги 11 июлявзрывы прогремели в Одесской области, проинформировали мониторинговые каналы, отслеживающие военную активность врага. Позже повторные взрывы прогремели в Одесском районе. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук сообщил, что россияне пытались атаковали порты Зернового коридора.

"22 беспилотника были уничтожены силами обороны. 2 попали в админздание припортового объекта. Также, в результате падения обломков некоторых сбитых дронов, произошел пожар 2-х припортовых терминалов, в том числе зернового. Без жертв", — говорится в его сообщении.

Откуда летели дроны на Украину и сколько удалось сбить ПВО

Утром 11 июля пресс-служба Воздушных силах сообщила, что враг ночью запустил по Украине 28 ударных беспилотников "Shahed-136/131", из них — 26 сбитых ПВО. Летели они с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарского края России.

"В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala", — говорится в сообщении.

Кадры ночной атаки России 11 июля в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины

Кадры ночной атаки России 11 июля в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины

Как сообщалось ранее, ночью 11 июля кафиры атаковали юг Украины. Работало ПВО.

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