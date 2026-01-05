- Дата публикации
Россия ночью подняла самолеты и не ударила по Украине: Жданов предупредил о новом замысле Путина
Демонстрационные полеты, эксперименты с дронами и попытки засветить украинскую ПВО могут быть частью подготовки РФ к новой волне ударов.
В ночь на 5 января Россия подняла в воздух стратегическую авиацию, однако ракетных ударов по Украине не нанесла. Такие действия могут быть не случайными — речь идет о демонстрационных полетах Ту-95, Миг-31К и опасных экспериментах, направленных на выявление украинской системы противовоздушной обороны.
Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что это подготовка к более масштабным и кровавым атакам. Об этом он рассказал в комментарии сайту ТСН.ua.
Почему самолеты взлетали, но не били
По словам эксперта, боевые самолеты не находятся постоянно снаряженными ракетами. Он объясняет, что обычно самолет стоит заправленный и готовый к снаряжению и вылету, однако сам момент подготовки к боевому применению можно отследить только при наличии агентуры непосредственно на военных аэродромах.
«Нужно иметь агентуру в самой воинской части, которая имеет доступ к аэродрому, тогда мы можем гарантированно получать информацию — они начинают их снаряжать или не начинают, они готовят их к боевому вылету или готовят к демонстрационным полетам, как это было сегодня ночью. Я думаю, что это были демонстрационные полеты», — отметил Жданов.
Он подчеркивает, что посадка самолета с тяжелыми ракетами чрезвычайно рискована:
«Взлетать он может с ракетами, а садиться самолет должен при минимальном весе. Они иногда даже делают несколько кругов над аэродромом, чтобы отработать топливо. Четыре тона ракета — МиГ-31 просто может плюхнуться на полосу и разбиться вместе с этой ракетой, да еще взорваться на ней. Это огромный риск».
Эксперименты с дронами и «охота» на ПВО
Наибольшее беспокойство, по словам эксперта, вызывает другая цель ночных действий РФ — тестирование возможностей дронов и корректировка ударов. Жданов говорит, что Россия могла использовать дроны с модемами и видеокамерами, которыми операторы могут управлять на расстоянии до 200 км.
«Есть информация, что Российская Федерация могла установить вдоль границы на территории Беларуси ретрансляторы. От границы — 200 километров, и фактически они это видят. Плюс от линии фронта тоже 200 километров они видят», — говорит Олег Жданов.
Эксперт объясняет, что взлет МиГ-31К или Ту-95 заставляет Украину объявлять воздушную тревогу по всей территории, из-за чего активируется ПВО:
«Когда система противовоздушной обороны включена, все радиолокационные станции „светятся“, как гирлянда на елке. И оператор дрона видит эту радиолокационную обстановку и может корректировать эти дроны для выбивания наших радиолокационных станций».
По словам Жданова, пусковые установки без РЛС не представляют угрозы для «Шахедов».
«Если мы не видим неба — все. Есть у вас пусковая установка или нет, это никакой роли не играет», — объясняет эксперт.
Проблемы с ракетами или другая тактика
Военный эксперт не исключает и технических проблем в России:
«У них могут быть проблемы с самими ракетами или с их доставкой, или с их производством».
Он напомнил, что, по данным ГУР, осенью РФ было около 900 ракет неснижаемого запаса, но Украина наносит удары по производству, а масштабировать выпуск дронов России все сложнее из-за контрабандных поставок иностранных компонентов.
Впрочем, самым вероятным сценарием Жданов считает именно подготовку к ударам по системе ПВО:
«Если выбить ПВО, будет то же, что было в первые месяцы войны, когда российские самолеты вели воздушные бои прямо над Киевом. Скорее всего они обнаруживают и пытаются погасить нашу систему ПВО».
Возможен ли массированный удар в ближайшие дни
На вопрос, могут ли демонстрационные полеты быстро перерасти в реальную атаку, Жданов отвечает осторожно:
«Может. Кто знает, что у них в голове. Это вполне вероятно».
В то же время, он напоминает о высокой эффективности украинского ПВО.
«И „Кинжалы“, и Х-101 — у нас эффективность ущерба почти 90%, даже больше. Последний ракетный удар — 34 из 35 сбит», — говорит Олег Жданов.
По словам Жданова, постоянные взлеты Ту-95 имеют и психологический эффект.
«Люди ждут, просыпаются ночью, чтобы в укрытие уходить. А в это время летают “Шахеды”, которые смотрят за нашими средствами радиолокационной разведки».
Дневной террор «Шахедами» и новая опасная тенденция
Эксперт обращает внимание, что Россия все чаще атакует днем.
«Почти одновременно сегодня атаковали Днепр, Харьков, Сумы „Шахедами“. Я вижу тенденцию к переходу на круглосуточное огневое поражение», — говорит Олег Жданов.
Он объясняет, что днем операторам легче корректировать дроны в режиме онлайн, а боевая часть «Шахеда» уже достигает 75–90 кг.
Это очень мощно. Это несколько артиллерийских боеприпасов в одной части. К сожалению, это становится практикой со стороны Российской Федерации».
Политические события как триггер для ударов
Жданов также предупреждает о возможных ударах в ближайшее время на фоне важных международных событий:
«Есть такие предпосылки. Я говорил, что скорее всего 6–7 января можно ожидать».
Среди факторов он называет Рождество в России, встречу лидеров «коалиции желающих» и дальнейшее продвижение договора безопасности Украины.
«Когда какие-то политические события в нашу пользу Россия всегда пытается нам как-то навредить», — подытожил военный эксперт.