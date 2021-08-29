Россия обстреливала из Ростовской области, а в Украине никаких решений не было — Сенченко о Иловайской трагедии

Россия обстреливала из Ростовской области, а в Украине никаких решений не было — Сенченко о Иловайской трагедии

Расследование комиссии в Верховной Раде свои выводы о тогдашних событиях

Глава временной следственной комиссии ВР по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко рассказал, что стало предпосылкой Иловайской трагедии. И заверил, что условия тогдашней войны требовали изменений, но их не было в течение месяца от украинского командования.

Результаты расследования от озвучил в эфире специального эфира « Право на владу» посвященном убийствам во время выхода из Иловайска украинских военных.

«В конце июня был такой замысел, чтобы наши войска прошли вдоль границе. Понятно, что задача была прекратить пересечения границы российскими наемниками и прекратить их обеспечения. Пограничники не могли обеспечить выполнение этого плана. Поэтому присоединились военные. Но началась другая фаза войны, когда русский войска начали обстреливать наши позиции со стороны Ростовской области. Другая фаза войны требовала иных решений, но никаких решений не было», — заявил он.

Вместе с тем генпрокурорка заявила, что о таком затягивание им известно, но заявить, что они были неправильными на то время невозможно, ведь нет уверенности, что если бы военные, которые впоследствии оказались в окружении, ушли раньше, не было бы оккупировано больше украинских территорий наемниками. Поэтому расследование этого продолжается.

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