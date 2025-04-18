Россия обстреляла Харьков аналогом американской ракеты Tomahawk: что известно о разрушительных последствиях

Последствия атаки на Харьков / © Владимир Зеленский

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Погибший и уже более сотни раненых в Харькове. Среди них восемь детей. За жизнь четырех пациентов борются медики. Утром российские террористы ударили по городу баллистическими ракетами с кассетным снаряжением, чтобы увеличить зону поражения. Целью военных преступников снова стало человеческое жилье и гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Утро в Харькове началось громко. Около пяти жители проснулись от серии мощных взрывов. Россияне ударили по городу ракетами комплекса «Искандер». Одна из ракет взорвалась в воздухе прямо рядом с 16-этажкой в Основянском районе. Взрывной волной выбило окна, посекло фасады, сорвало балконы. Ракета разорвалась в считанных метрах от стены дома. Россияне снова ударили исключительно по гражданским.

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© ТСН

«Я проснулась, ребенка схватила — мы ничего не поняли, но испугались очень. Оно ударило так, так что окна посыпались», — говорит Надежда, жительница пострадавшего дома.

«Я спала, и оно как посыпалось. Дочка кричит: „Мама, ты жива?“ Но мы все живы — дочь и внучка. Дочь поехала в больницу, у нее немного глаз рассечен, надо стекло вытягивать», — говорит Галина Захарова, жительница пострадавшего дома.

На момент удара город еще спал. Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о запуске ракет за минуту до взрывов — этого времени не хватило, чтобы добраться до укрытий. Люди просыпались уже от взрывов.

«Увидела вспышку и успела только одеялом накрыться и произошел взрыв. Квартиру всю разнесло. Собаки на улицу выбежали. Ни окон, ни дверей — ничего нет», — говорит Светлана, жительница пострадавшего дома.

Во время ракетного удара погиб 79-летний мужчина. Пенсионер был маломобильным и не успел спуститься в укрытие — он погиб в собственной квартире. Количество с утра пострадавших постоянно росло: сначала сообщали о пятидесяти, потом — более семидесяти, потом — стало известно о почти сотне травмированных. Девятнадцать — госпитализировали. Среди раненых — по крайней мере семеро детей. Самое тяжелое состояние — у троих взрослых.

«У женщины 40 лет была травматическая ампутация. Также мужчина был доставлен, тяжел, сразу поднять в операционную, с проникающим ранением брюшной полости. Пока и женщина, и мужчина находятся в реанимации. Третий человек — это тоже был поднят в операционную. Там более легкие ранения», — говорит Руслан Врагов, генеральный директор Харьковской областной клинической больницы.

Одна из ракет — 9М727 была с осколочно-фугасной боевой частью, ее обломки прошили стены, сорвали балконы, усекли фасады. И именно поэтому- поразили так много людей. В областном управлении полиции говорят, что эта ракета — аналог американского Tomahawk, способная лететь низко над землей, маневрировать и оставаться почти незаметной для ПВО. Если бы она попала прямо в дом, тот бы сложился. А значит, целью террора были именно гражданские.

«Сегодня страстная пятница — это не то что ужасное, это не просто терроризм. Я не могу даже подобрать слова, кто это такой — в такое время делать такие вещи», — говорит Игорь Терехов, городской голова Харькова.

Еще две ракеты комплекса Искандер-К россияне направили на гражданское предприятие. Ударом разрушены два цеха — в одном шили женские куртки, в другом производили тубы для шампуней, футляры для косметики и упаковки. Военных объектов там не было.

Дата публикации 20:10, 18.04.25 Количество просмотров 4 ТОП новостей ТСН 18 апреля. Зверский удар по Харькову! Переговоры в Париже! Новые санкции против россиян

«Это гражданское предприятие, производящее хозяйственные товары. Их там два, одного работника — травматическая ампутация нижней конечности, очень тяжелое ранение. Он госпитализирован. Пострадали те, кто фактически работал на этих предприятиях», — говорит Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА.

Также в результате атаки повреждено более 20 многоэтажек, три десятка частных домов и учебное заведение. Более пятисот квартир — с повреждениями. На местах до самого вечера работают спасатели и коммунальщики — разбирают завалы, восстанавливают сети, вывозят обломки.

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