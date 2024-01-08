Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия обстреляла Харьков ранее неизвестными ракетами: что о них известно и какие последствия (фото, видео)

Автор
Виктория СтрельцоваВиктория Стрельцова
Дата публикации
Просмотры
1058
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия обстреляла Харьков ранее неизвестными ракетами: что о них известно и какие последствия (фото, видео)

Неизвестная российская ракета

Местные говорят, что таких взрывов еще не слыхали.

Эксперты выясняют тип ракет, которыми россияне обстреляли Харьков утром 2 января. На местах попаданий обнаружили обломки, не похожие ни на одну из ракет, которые были ранее на вооружении в России. Уверяют только, что это баллистика, ведь разрушения очень масштабны. Впрочем, обнаружена маркировка, которую раньше не видели.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Россия может изготавливать более простые ракеты или же это от Северной Кореи

Эксперты изъяли в Харькове обломки неизвестных ракет, использованных Россией. Их маркировка не характерна для "Искандеров" или С-300.

Обычно все маркировки у россиян ровные, например на С-300, а на новых ракетах есть спиленные данные, якобы оккупантам есть что скрывать.

Обломки российской ракеты / ©
Обломки российской ракеты

Прокуроры уже наизусть знают характеристики ракет, которыми россияне бьют по Харькову. На кладбище снарядов более тысячи образцов. Но такого здесь еще не было.

"Эта ракета немного больше в диаметре. Она отличается соплами, рулем, направляющими. Также внутренние элементы — такие как обмотка проводов в этой ракете. Проволоки не защищены от РЭБ. Нет кронирования, а в "Искандере" это кронирование есть", — говорит спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Дмитрий Чубенко. / ©
Дмитрий Чубенко.

Проанализировали все это и две версии появления такой ракеты на вооружении РФ. Первая это – изменение технологий производства для массового изготовления.

"То есть они делают более простые ракеты с некоторыми отклонениями, но чтобы сделать их больше. Второй версией является то, что возможно это КНДР сделала поскольку у КНДР есть очень похожая по хвостовой части ракета. Она очень похожа и по соплам. И к тому же КНДР изготовила эту ракету по прототипу именно "Искандера", - говорит представитель областной прокуратуры.

Обломки ракеты РФ / ©
Обломки ракеты РФ

Местные говорят, что таких взрывов еще не слыхали

Чтобы точно установить, что это за ракета — нужно время и исследование специалистов. А пока пережившие эту атаку горожане продолжают собирать такие обломки в своих квартирах.

От удара этой ракеты пострадал жилой дом. В одном из подъездов даже местные соревнуются: кто сможет вытащить обломок ракеты, намертво застрявший в дверях. Люди из этого дома пережили уже не одну ракетную атаку, но говорят – такой мощной еще не было.

Обломки российской ракеты / ©
Обломки российской ракеты

Здоровенные куски ракеты нашел в своей квартире харьковчанин Сергей. В то утро мужчина спасла утренняя пробежка. В момент обстрела дома был только кот, у которого на спине обнаружили обломок стекла. После обстрела испуганный он скрылся и до вечера не выходил.

Осколки ракеты РФ / ©
Осколки ракеты РФ

Жители пострадавшего дома до сих пор продолжают убирать в помещениях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удары по Харькову! Россияне ударили ракетой, которой следователи раньше не видели

Напомним, во вторник, 2 января в Харькове   раздались громкие взрывы. Враг нанес удары по городу, в результате чего разрушены и пострадали. Сегодня стало известно о смерти мужчины из-за обстрелов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1058
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация