Россия обстреляла Харьков ранее неизвестными ракетами: что о них известно и какие последствия (фото, видео)

Эксперты выясняют тип ракет, которыми россияне обстреляли Харьков утром 2 января. На местах попаданий обнаружили обломки, не похожие ни на одну из ракет, которые были ранее на вооружении в России. Уверяют только, что это баллистика, ведь разрушения очень масштабны. Впрочем, обнаружена маркировка, которую раньше не видели.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Россия может изготавливать более простые ракеты или же это от Северной Кореи

Эксперты изъяли в Харькове обломки неизвестных ракет, использованных Россией. Их маркировка не характерна для "Искандеров" или С-300.

Обычно все маркировки у россиян ровные, например на С-300, а на новых ракетах есть спиленные данные, якобы оккупантам есть что скрывать.

Обломки российской ракеты

Прокуроры уже наизусть знают характеристики ракет, которыми россияне бьют по Харькову. На кладбище снарядов более тысячи образцов. Но такого здесь еще не было.

"Эта ракета немного больше в диаметре. Она отличается соплами, рулем, направляющими. Также внутренние элементы — такие как обмотка проводов в этой ракете. Проволоки не защищены от РЭБ. Нет кронирования, а в "Искандере" это кронирование есть", — говорит спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Дмитрий Чубенко.

Проанализировали все это и две версии появления такой ракеты на вооружении РФ. Первая это – изменение технологий производства для массового изготовления.

"То есть они делают более простые ракеты с некоторыми отклонениями, но чтобы сделать их больше. Второй версией является то, что возможно это КНДР сделала поскольку у КНДР есть очень похожая по хвостовой части ракета. Она очень похожа и по соплам. И к тому же КНДР изготовила эту ракету по прототипу именно "Искандера", - говорит представитель областной прокуратуры.

Обломки ракеты РФ

Местные говорят, что таких взрывов еще не слыхали

Чтобы точно установить, что это за ракета — нужно время и исследование специалистов. А пока пережившие эту атаку горожане продолжают собирать такие обломки в своих квартирах.

От удара этой ракеты пострадал жилой дом. В одном из подъездов даже местные соревнуются: кто сможет вытащить обломок ракеты, намертво застрявший в дверях. Люди из этого дома пережили уже не одну ракетную атаку, но говорят – такой мощной еще не было.

Обломки российской ракеты

Здоровенные куски ракеты нашел в своей квартире харьковчанин Сергей. В то утро мужчина спасла утренняя пробежка. В момент обстрела дома был только кот, у которого на спине обнаружили обломок стекла. После обстрела испуганный он скрылся и до вечера не выходил.

Осколки ракеты РФ

Жители пострадавшего дома до сих пор продолжают убирать в помещениях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удары по Харькову! Россияне ударили ракетой, которой следователи раньше не видели

Напомним, во вторник, 2 января в Харькове раздались громкие взрывы. Враг нанес удары по городу, в результате чего разрушены и пострадали. Сегодня стало известно о смерти мужчины из-за обстрелов.

Читайте также: