Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой: какие последствия и куда "прилетело"

В Одесской области враг накануне ракетой атаковал припортовую инфраструктуру. А "Шахеды" поразили жилую застройку. Обломки сбитого дрона залетели на балкон квартиры многоэтажки в Черноморске. Запылал фасад с четвертого до шестого этажа.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Накануне Одесса вздрогнула от мощных взрывов. Враг в дарил "Искандером" по портовой инфраструктуре. В этот момент на погрузке зерном стояло судно "Optima" под флагом Палау. В результате взрыва на борту погиб один моряк-украинец, еще четверо иностранцев, членов экипажа, получили ранения.

А ночью оккупанты запустили дроны по Черноморску. Обломки попали в многоэтажку. Квартира Анжелы на пятом этаже. Именно туда влетела часть подбитого "Шахеда". Разлилось топливо и от разогретого двигателя запылал сначала балкон, а затем две соседние квартиры. Люди в этот момент спали, однако почувствовав едущий дым начали искать выход.

Последствия российского обстрела

"Только заснули крепким сном. Мы сами в шоке. И радуемся, что все так прошло, здесь уже все пылало, мы уже слышали что крики, надо было спасаться и соседи выбежали в тамбур", — говорит Анжела Коберник.

Уже на улице она увидела пылающий фасад многоэтажки. И семья женщины, и соседи успели выскочить на улицу.

"Однажды так двигались к выходу все. Не знаю, как Бог вел. Балкон полностью выгорел, пожарные приезжали даже там оставшийся двигатель от шахеда сказали заберите потом", — говорит Анжела Коберник.

Как только спасатели потушили пламя, на место прибыли правоохранители и коммунальщики. Первые фиксировали последствия военного преступления, вторые изучали поврежденное жилье и решали кого и куда расселять.

Квартира, куда прилетели обломки дрона

"Есть две видимо даже три квартиры повреждены сильно в других можно жить. Мы делаем так, если негде жить, то мы даем людям материальную помощь для аренды жилья на три месяца сначала. У нас такая практика, чтобы не искать где-то там не усиливать, люди сами ищут, а исполком платит за это средства", — говорит мэр Черноморска Василий Гуляев.

После обследования всех квартир коммунальщики закроют поврежденные балконы и фасад пленкой и фанерными листами, чтобы до ремонта поврежденное жилье не заливали дожди.

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