Россия обстреляла парк, дома и университет в Киеве: стало известно, пострадали ли студенты — видео

Последствия нападения РФ

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Один человек погиб, ещё 15 пострадали в результате ракетного удара по Киеву. Россияне нанесли ракетные удары двумя волнами.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Что известно о ракетном обстреле Киева

Первые ракеты прилетели по Киеву ещё около десяти часов вечера в очень людных местах, где поблизости нет ни одного военного объекта — об этом написал президент Владимир Зеленский. В частности, удар пришелся по территории университета и общежитиям в Деснянском районе. Там пострадали студенты. Также враг нанес удар по парку «Киото», территории рядом со станцией метро «Лесная» и жилым домам. Во всех местах зафиксированы серьезные повреждения, выбито немало стекол и сгорело несколько автомобилей.

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В Деснянском районе в результате вражеского удара погибла 46-летняя женщина. Среди пострадавших — двое сотрудников бригады скорой медицинской помощи. Уже вторую волну ракет россияне запустили ночью и попали в административное здание в Подольском районе, сообщили в КГГА. Также спасатели ликвидировали два пожара в нежилых зданиях в Оболонском районе. Известно, что ранение получил 22-летний молодой человек. Во время этой атаки враг поразил и Южный мост. Там повреждена инфраструктура метрополитена, и в настоящее время движение по мосту временно перекрыто. По этому участку также не курсируют поезда метрополитена. Утром весь город оказался в сплошных пробках.

Что сейчас происходит в Деснянском районе Киева

На месте одного из попаданий в Деснянском районе сейчас работает корреспондентка ТСН Алина Лисова.

Россияне нанесли удар по территории университета в Киеве. Во дворе образовалась большая воронка.

«В результате удара были повреждены главный корпус и общежития университета. Здесь выбило окна, повредило мебель, был поврежден генератор», — сообщает корреспондент ТСН.

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Руководство университета сообщило, что пострадали два студента, проживавшие в общежитии учебного заведения. Они получили осколочные ранения, им была оказана помощь.

«Информация о погибших студентах оказалась фейком», — отметила корреспондентка ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН на месте взрыва в общежитии в Киеве: новости о ПОГИБШИХ СТУДЕНТАХ оказались ФЕЙКОМ

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