Россия обстреляла промышленное предприятие в Киевской области: куда "прилетело" и какие последствия (фото, видео)

В Киевской области из-за российской атаки вспыхнуло промышленное предприятие, без пострадавших. Возгорание на предприятии уже удалось локализовать, но огонь пылает до сих пор.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

"С самого утра спасатели пытаются ликвидировать пожар на одном из промышленных предприятий Киевской области, который вызвала ночная комбинированная атака россиян. Горит большая площадь, огонь сверхмощный. Я нахожусь примерно в 500 метрах от эпицентра тушения, но чувствую на себе жар от огня", — отмечает Иван Воробьев.

Обстрел Киевщины

На месте работает более сотни спасателей из столицы и области. Задействовано более 20 единиц техники. Использовали даже два пожарных поезда и специальных работ. Машины сменяют друг друга ежеминутно – очень быстро заканчивается вода. Ее сюда тоже подвозят в цистернах. Тушение осложняют жаркая погода и сильный ветер, раздувающий пламя.

Господин Виталий живет недалеко от промышленного объекта. Рассказывает, проснулся от звуков "Шахедов", летевших над его домом. Через минуту услышал первые взрывы и увидел пламя. Говорит, беспилотников было несколько. Насчитал шесть взрывов.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. А масштабы ущерба – еще устанавливают.

Последствия обстрела Киевщины

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Напомним, в течение ночи 7 июня армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками и ракетами. Тревога продолжалась четыре часа. В регионе работали силы ПВО.

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