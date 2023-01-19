Россия очень хочет начать большую войну вдолгую, но сможет ли — станет ясно в феврале: прогноз эксперта

Россия стремится начать в Украине большую и длительную войну на истощение, рассчитывая на то, что этого не выдержит Запад, оказывающий Киеву военную помощь.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Комментируя планы РФ на затяжную войну, он заявил о сомнениях в том, что страна-агрессор сможет сформировать группировку войск, необходимую для своего нового весеннего наступления.

Также читайте Война закончится на протяжении 2023 года: Подоляк исключил затягивание боевых действий

"Они очень хотят начать большую войну. Вопрос – чем начинать эту войну. Мы еще посмотрим, есть даже некоторые сомнения, что на март будет готовность группировки в 200 тыс. для проведения наступательной операции. А Путин ставит план – полмиллиона к лету собрать, а потом еще нужно их учить, чем-то вооружить", – сказал Жданов.

В то же время он заверил, что Запад готов к войне вдолгую.

"Да, они очень надеются на войну вдолгую. Потому что основным критерием этой войны они ставят то, что Запад может не выдержать войну на истощение. Но я здесь вспоминаю слова Джо Байдена, когда он на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским во время его визита к Вашингтону сказал такую фразу, адресуя, я так понимаю, ее Путину: "Вы хотите повоевать с нами вдолгую? Попробуйте". Так что Запад готов к войне вдолгую", – отметил военный эксперт.

"Но в феврале мы уже посмотрим, насколько Россия сможет вести войну вдолгую", — подчеркнул Жданов.

Напомним, в украинской разведке 16 января сообщили, что президент РФ Владимир Путин не ожидал, что война против Украины затянется на долго, поэтому сейчас он рассматривает вариант длительных боевых действий на истощение. Для этого в России мобилизуют все резервы и средства.

Глава разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев тоже заявил о подготовке в РФ к затяжной войне. Он пояснил, что в сентябре 2022 там поняли, что не могут выиграть войну, поэтому решили сделать ее затяжной – от двух до четырех лет. В противном случае России угрожал бы развал.

Заметим, Жданов ранее давал оценку, что Россия на Украине, как и в свое время в Афганистане, не потянет войну на истощение.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.