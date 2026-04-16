«Россия очень спешит»: эксперт назвал ошеломительную причину массированных ударов по Украине

Реклама

Войну в Украине Россия продолжает новой тактикой — за последние сутки армия оккупантов атаковала Украину двумя волнами. Днем и ночью. По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия в этот раз применила 703 воздушных цели, среди которых было более 650 дронов и 44 ракеты (крылатые и баллистические). По состоянию на утро украинские защитники подавили и сбили 667 вражеских средств поражения.

Как изменятся ракетные удары по Украине: прогноз эксперта

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта Владислава Селезнева, комбинированный удар россиян в течение последних суток засвидетельствовал, что в светлое время суток Россия с помощью пусков крылатых ракет пыталась выявить размещение средств украинской ПВО.

«Посредством пусков крылатых ракет враг пытался обнаружить нашу сеть систем ПВО. Днем гораздо проще фиксировать, откуда работают наши комплексы. Враг осведомлен об этом. Что коэффициент полезного действия крылатых ракет крайне низок — большинство из них было уничтожено. С баллистикой бороться труднее, единственное эффективное средство против них — это комплексы Patriot. Последних нам не хватает. Поэтому ночью Россия совершила пуски баллистики. Кстати, по несколько единиц ракет и дронов направлялись к конкретным целям. То есть удары были прицельными», — объясняет в комментарии для ТСН.ua вероятный замысел вражеской армии Владислав Селезнев.

Реклама

При этом бывший спикер Генштаба отмечает, что за последние сутки российская армия атаковала не только столицу, но и Днепр, Харьковщину, Одессу.

«Как всегда Россия не принимает во внимание травмы и гибель гражданских людей», — говорит Селезнев.

На вопрос о том, какими в ближайшем будущем будут интервалы между такими, теперь уже двойными атаками, военный эксперт отвечает так: «Раз в неделю враг имеет возможность применить немалое количество ресурсов. Таким образом, Россия пытается заставить Украину выполнить ультимативные требования Кремля. На поле боя у противника этого не получается достичь, поэтому он пытается давить на нас другим способом. Но на этот раз не применялись ракеты «Калибр». Это может означать, что эффективно отработали украинские силы беспилотных систем и силы СБУ. Недавно были прилеты по российским фрегатам, которые являются носителями «Калибров».

Как известно, эта комбинированная атака произошла после встречи в формате «Рамштайн», где партнеры Украины выразили понимание потребностей в усилении украинской ПВО и в совместном производстве оружия.

Реклама

«Но я остаюсь сторонником мнения о том, что враг очень спешит, потому как российские ресурсы постепенно выхолащиваются, особый вклад в процесс этого истощения вносят украинские силы обороны», — говорит Владислав Селезнев и добавляет, что активность врага на поле боя будет наблюдаться во второй половине весны и лета, после чего возможны нюансы.

«А потом должен технически случиться тот момент, когда у врага просто нечем будет воевать. В частности, когда мы говорим и о масштабных ракетно-дроновых атаках. Вряд ли Россия полностью останется без ракет, но то, что украинская армия разрушает логистические цепочки, с помощью которых производятся ракеты и дроны, — это факт», — делает практически ошеломительный прогноз Владислав Селезнев.

И продолжает: «Обратите внимание, объекты российской химической промышленности, которые производят необходимое для ракет, заводы, которые делают элементную базу, микроэлектронику — все находится в зоне внимания украинских сил обороны, уменьшая ракетный потенциал России».

Напомним, ранее сообщалось о комбинированном ночном ударе по Украине. В ряде городов и областей есть жертвы, разрушения из-за воздушной атаки, устроенной РФ.