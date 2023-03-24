Россия опоздала с мобилизацией, контрнаступление Украины будет гораздо быстрее — Жданов

Представители властей Санкт-Петербурга заявляли о том, что они действительно рассылают повестки, но "бояться этого не стоит, это просто для уточнения данных". Россияне уперлись в Бахмут, сделали на него в свое время максимальную ставку и взяли паузу, рассказал в интервью военный эксперт Олег Жданов.

"Ошибка произошла тогда, когда они очень быстро набрали за три месяца 300 тысяч. У них "выросли за спиной крылья" и они поняли, что бросили на фронт 100 тысяч, сейчас подготовят 200 тысяч, и что они пойдут вперед, и этого им будет достаточно. Накануне новогодних праздников они остановили мобилизацию. Фактически была двухмесячная пауза. Сейчас оказалось, что успеха нет, и эти 300 тысяч начинают заканчиваться. Россияне опомнились и решили, что нужно срочно восстановить мобилизацию. Объявить ее публично Путин боится. Потому что это может повлечь социальный взрыв. Осенью они задавали вопрос, на который Путин до сих пор не может ответить — а где же делась "вторая армия мира", зачем мобилизация, там же СВО, а не война? Поэтому росскияне сделали хитро — они воспользовались тем, что с юридической точки зрения, указ Путина не отменен, поэтому мобилизация не была остановлена. И количество там не указано, поэтому мобилизация может длиться до тех пор, пока действует этот указ", — объяснил эксперт.

По словам Жданова, россиянам рассылают повестки якобы для уточнения учетных данных. Человек приходит в военкомат и с ним начинается разъяснительная работа.

"Ему (человеку – ред.) предлагают подписать контракт с ВС РФ, начиная с 90 суток. Если человек отказывается от подписания контракта, ему говорят, что призывают его на трехмесячные сборы. Дают предписание и вещи. Человек едет на полигон и там три месяца его прессуют подписать контракт. Если контракт не подписывает, все равно по завершению сборов всех этих людей объявляют мобилизованными, отдают приказ, формируют подразделение и отправляют на фронт в Украину. Таким образом они проводят информационные маскировочные действия, потому что скрыть эту мобилизацию уже невозможно. И все, кто пришел в военкомат по повестке, проходят примерно такую процедуру", — подытожил военный эксперт.

Напомним, осенью 2022 года президент РФ Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. Российский военный комиссар рассказывал, что мобилизация в России не закончена, а якобы приостановлена.

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