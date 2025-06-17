Россия оставила ракеты для повторного обстрела: какими будут предвестники удара

Военный эксперт Алексей Гетьман не исключает новой ракетной атаки со стороны России в ближайшее время / © ТСН

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После массированной комбинированной атаки на Киев в ночь на 17 июня отдельные мониторинговые Telegram-каналы опубликовали предположение, что российская армия на этой неделе может почти ежедневно обстреливать Украину большим количеством ракет и дронов.



На что технически способна РФ в ближайшие недели, каким может быть интервал и какая угроза в последующие дни — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое видение ситуации военный эксперт Алексей Гетьман .



«Дроновые атаки могут производиться ежедневно. БПЛА у РФ хватает. Для того, чтобы подготовить комбинированную атаку с использованием ракет, крылатых и баллистических, нужно определенное время для подготовки самолетов, для подвоза ракет, для зарядки. «Калибры» запускаются с кораблей, поэтому предвестником подготовки к запуску может быть выход последних в Черное море», — анализирует текущую ситуацию Гетьман.

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О возможном интервале между ракетными обстрелами эксперт говорит следующее: «Россия совершает массированные атаки ориентировочно раз в месяц, но все зависит от того, какое количество ракет используют каждый раз. Здесь очень простая арифметика. Если использовали сотню ракет — это количество, которое они могут изготовить в течение месяца. Плюс-минус. Но такое количество РФ может выпустить и за раз, и за два-три. Надо смотреть, сколько было запущено (по данным президента Украины Владимира Зеленского, сегодня ночью армия РФ атаковала 32 ракетами — Ред.)».



И продолжает: «Возможна ли атака сегодня ночью или в ближайшие дни — это можно вполне предположить. Вероятность невелика. Но могут использовать «Шахеды» и «Искандеры», потому что в этот раз «Искандеров» не было».



По словам Гетьмана, прилеты по Киеву в этот раз можно объяснить тем, что ракеты летели почти одновременно.



«Одна за другой. Это могу сказать стопроцентно, потому как все они летели над моим домом. С интервалом в несколько секунд», — делится своим наблюдением Гетьман.

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Обстрел Киева 17 июня: зачем это сделал Путин и причем здесь Трамп



Эксперт не исключает, что одной из причин атаки могла быть демонстрация со стороны РФ другим экономически мощным странам того, что последние не способны ничего сделать с российской агрессией.



«Демонстрация того, что Россия делает то, что она считает нужным. Это может быть и посыл Трампу. Есть много факторов», — говорит Гетьман.



Повторится ли «Паутина»



По его словам, Украина, очевидно, будет искать возможность уничтожения ракетоносителей, но повторения метода не будет.



«Одна операция, «Паутина», не может решить проблему таких обстрелов. Это должно быть системой», — констатирует аналитик.



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И добавляет, что, по всей вероятности, операции по уничтожению российских ракетоносителей будут повторяться, но повторения метода не будет.

Ранее сообщалось о том, что Россия нанесла массированный удар по Киеву.

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