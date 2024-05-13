Россия открыли новый фронт: что об этом говорят на Западе и видят ли опасность для Харькова

По словам президента Зеленского, замысел российских атак на севере Харьковщины – это растянуть украинские силы. Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон называет это "крайне опасным моментом", но с помощью в Европе не спешат.

Почему-то от президента Франции Эммануэля Макрона мы больше не слышим о возможности отправки натовских войск в Украину, а западная пресса, как La Republica, уже не пишет о "красных линиях", пересекая которые Путин будет иметь дело с силами Альянса. Российские атаки в Харьковской области глава британского МИД Дэвид Кэмерон называет "крайне опасным моментом", поэтому, по его словам, нужно сделать все необходимое, чтобы помочь Украине. Каждый год Лондон обязался выделять нам по 3 млрд фунтов военной помощи. Однако пока американский Конгресс семь месяцев спорил, нужно ли давать Украине оружие, британская помощь также не поступала.

Пока западная военная помощь была заблокирована, ситуация на фронте ухудшалась. Из-за острого дефицита артиллерийских боеприпасов и ракет-перехватчиков к ПВО, как и самих этих систем, украинские войска были вынуждены отступать. По словам президента Зеленского, Покровское направление остается наиболее жестоким. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Харьковской области существенно обострилась, продолжаются бои в приграничных с РФ районах.

Что говорят на Западе об активизации российских атак на Харьковском направлении? Есть ли опасность для Харькова? Но как это может быть связано с увольнением Шойгу и назначением нового министра обороны в России? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Наступление врага: Харьков – не цель

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина способна удержать линию фронта. Однако он также признал, что многомесячная задержка с предоставлением Украине оружия все же "имела свою цену". "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить оказание этой помощи. Европейцы делают то же. Я убежден, что Украина способна эффективно удерживать линию фронта на востоке", – сказал Блинкен.

По данным Генштаба на вечер понедельника, 13 мая, продвижение врага на Харьковском направлении остановлено. Хотя депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что с одной стороны россияне начинают окружать Волчанск. "Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями, ведут оборону", — сказал депутат, добавив, что Волчанск практически разрушен, там нет ни одного уцелевшего помещения.

В Волчанской городской военной администрации (МВА) говорят, что фортификационные сооружения вокруг города, который находится почти на границе с Россией, были и сейчас строятся, однако, возможно, не так плотны, потому что из-за постоянных российских обстрелов возводить их было непросто. "Ситуация была и крайне тяжелая. Сам город очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно. Спасибо строителям и всем, кто работал", — заявил глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили.

Однако в обществе уже вспыхнуло недоразумение. Некоторые украинские журналисты и военные публично заявили, что основные бои на севере Харьковщины продолжаются там, где позиции не оборудованы, хотя в начале этого года Кабмин выделял 20 млрд грн на строительство оборонных укреплений. The New York Times в своей статье приводит сообщение командира разведки Дениса Ярославского в Facebook, прямо говорящего, что первой линии укреплений и мин просто не было, враг свободно зашел в серую зону по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой.

В профильном парламентском комитете по нацбезопасности, обороне и разведке обещают все проверить и заслушать руководителей на местах, которые отвечали за строительство фортификаций именно на Харьковском направлении. Депутаты подтверждают, что противнику действительно удалось захватить несколько украинских населенных пунктов на границе. Но, по их словам, эти села и так находились в так называемой серой зоне, куда достигала российская артиллерия. Хотя, в понедельник, 13 мая, на фоне наступления россиян на севере Харьковщины стало известно, что командующего ОТУВ "Харьков" Юрия Галушкина в должности заменил Михаил Драпатый.

Financial Times отмечает, что к началу наступления на Харьковщине Россия сконцентрировала там около 35 тыс. группировки, чего недостаточно для захвата собственно самого Харькова. Также абсолютно все западные издания указывают, что Москва таким образом выполняет приказ Путина о создании "буферной зоны", чтобы, например, Белгороду, который находится в 70 км от Харькова, ничего не "угрожало". Но для этого врагу нужно продвинуться на несколько десятков километров. Их настоящая цель, по словам президента Зеленского, – растянуть украинские силы и отвлечь резервы по другим направлениям. На вечер, 13 мая, по сообщению начальника Харьковского военного гарнизона, бригадного генерала Сергея Мельника, Волчанск под контролем ВСУ, ситуация стабильная и контролируемая.

Путин уволил Шойгу: война на долго

Параллельно с этим, поздно вечером в воскресенье, 12 мая, Путин увольняет своего уже казалось вечного министра обороны Сергея Шойгу. Хотя еще на выборах в Госдуму осенью 2021 года Шойгу, имея высокий рейтинг, Лавров возглавляли список партии "Единая Россия". О Лаврове также давно говорят, что он хочет уйти на пенсию, но Путин его не отпускает. Однако, недолго Шойгу был безработным. Путин назначил его секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева, чтобы, очевидно, руководить безумным Дмитрием Медведевым, являющимся заместителем в Совбезе.

В американском институте изучения войны (ISW) считают, что смена министра обороны преследует цель мобилизации российской экономики и ОПК для поддержки долгой войны против Украины и возможного предстоящего столкновения с НАТО. Частично это подтверждается фигурой Андрея Белоусова – уже бывшего первого вице-премьера, назначенного вместо Шойгу. Аналитики ISW напоминают, что у Белоусов нет военного опыта (как и Шойгу, который до Минобороны руководил МЧС – ред.) и все время отвечал за сугубо экономические вопросы.

Однако недавно Белоусов представлял проект госзаказа на $48 млн на производство беспилотников до 2030 года, а также планы финансовой поддержки производителей дронов, обучение разработчиков и операторов. К тому же многие напоминают, что в конце апреля по подозрению в получении взятки задержали уже бывшего заместителя Шойгу Тимура Иванова, который сейчас находится в СИЗО. Но при этом Валерия Герасимова на должности главы Генштаба Путин оставил.

"России нужен министр обороны, который отменил бы это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат, — это еще одну марионетку путина", — дописал в Х министр обороны Британии Грант Шаппс.

О новой должности Патрушева, руководившего российским Совбезом от 2008 года, по словам спикера Путина Дмитрия Пескова, Кремль сообщит об этом уже в ближайшие дни. Российские паблики даже писали, что он может стать новым главой Администрации президента, заменив Антона Вайна. Однако, как бы то ни было, отпускать такого верного друга в виде Патрушева Путину просто не выгодно. Патрушев ведь был когда-то начальником Путина. После прихода Путина к власти он лоббировал Патрушева на должность главы ФСБ.

На Западе, особенно в США, склонны считать, что ближайший круг Путина имеет даже более жесткие взгляды, чем сам Путин. В списке таких людей и Патрушев, неоднократно публично выражавший откровенно конспирологические теории о заговоре Запада против России. В то же время директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который от России проводит закрытые консультации с Западом, в том числе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, Путин не уволил. Это означает, что Кремль продолжит убеждать Запад, что они вроде бы готовы к переговорам, а в реальности продолжат переводить свою экономику на военные рельсы (оборонные расходы России уже достигли 7,5% ВВП) и воевать до последнего.