Россия отправляет на войну против Украины иностранцев: одно из государств выдвинуло требования Кремлю (фото, видео)

Непал пытается оградить своих граждан от вербовки в российскую армию. Эта страна просит Москву немедленно отправить всех непальских солдат обратно в их страну, а также выплатить компенсации семьям погибших.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

На Запорожье в плен ВСУ попал непалец

Группа солдат попала в плен южнее Запорожья, один из которых — на русском почти не говорит. Потому что гражданин Непала. Он уверяет, что в Россию прибыл как студент, и когда не смог оплатить учебу, присоединился к военным – убивать украинцев за деньги.

"Сначала они говорили, что будут платить 195 тысяч рублей в месяц, но не платили, всего четыре тысячи рублей единовременно", — говорит военнопленный Тагар Сидхарту.

Наемник из Непала

Сколько непальцев воюет за Россию

Это интервью с пленным разлетелось СМИ в конце прошлого года. Оценить, сколько же граждан Непала воюет на стороне государства-агрессора, он не смог. Он говорит, что хочет вернуться в свою страну.

И родина, похоже, его услышала. Непал нашел способ остановить поток своих граждан, которых обещанные Москвой деньги манили присоединяться к чужой армии. Чтобы работать в другом государстве, непальцы должны получать разрешение от своей страны. Именно такие разрешения - им временно не будут выдавать.

Правительство заявило, что, по оценкам, до 200 граждан Непала работали в российской армии. Около 100 непальцев считаются пропавшими без вести.

Данные о непальских наемниках

Погибнуть же на войне с Украиной – успело около 10 непальцев.

Против Украины воюют также кубинцы

Конечно, это не единственные наемники, которых использует Москва. Прошлой осенью Кубу всколыхнул скандал после того, как двое кубинских юношей пожаловались популярному блогеру - им обещали работу на стройке, но просто из аэропорта отвезли в призывной пункт и заставили подписать документы на русском, которого они не знают.

Истории в СМИ множились - оказывается, в российскую армию попало немало работников, поэтому кубинским властям пришлось даже оправдываться, что они к трафику - не причастны.

"Нам точно известно о наемниках из Непала, точно известно о наемниках из Беларуси, о некоторых маргиналах из Бразилии, Аргентины, из Чехии", - говорит военный эксперт Павел Нарожный.

Процент таких наемников на самом деле невелик, потому что речь идет о сотнях людей по сравнению с сотнями тысяч российских военных. И, конечно, бросать в атаки наемников россияне не жалеют.

Из аэропорта - на войну! Как Кремль отправляет на фронт иностранцев-гастарбайтеров

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ попал российский пленный из Непала.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ продолжает вербовать иностранцев на войну против Украины, на фронте появились боевики из Кубы.

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