Россия отправляет на войну роботов-пулеметов: эксперты рассказали подробности

На войне время от времени появляются роботизированные пулеметы и оружие с механическим зрением / © ТСН

Россияне сейчас ищут возможности еще больше задействовать на войне против Украины относительно новое оружие, оборудованное и искусственным интеллектом, и механическим зрением. Кроме того, хоть и не массово, но задействуют роботизированные пулеметы. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«То, что россияне сейчас используют такие тенденции, ища помощь среди механических устройств, оборудованных искусственным интеллектом и механическим зрением — это будущее. Если мы раз в квартал видим на поле боя серьезные сдвиги в использовании дроновых систем разного типа базирования, то вполне вероятно, что будущее — это воин по типу механического робота или аналогов», — не исключает Владислав Селезнев.

Кроме того, военный эксперт отмечает: «Чем дальше, тем больше мир меняется, и, соответственно, российско-украинская война, в которой все больше используется дроновых систем разного типа происхождения».

Также он добавляет: «На мой взгляд, самый тревожный звонок заключается в том, что Россия имеет серьезную коллаборацию с Китаем. А его можно считать одним из лидеров по созданию современных дроновых систем, использованию искусственного интеллекта. Я думаю, что такое сотрудничество может создать нам серьезную угрозу. Пекин в принципе придерживается взятых на себя обязательств по непередаче вооружения и боеприпасов, но передача технологий двойного назначения, по всей вероятности, будет подпадать под общую стратегию Пекина, который стремится к ослаблению Запада, в том числе — за счет российско-украинской войны».

На уточняющий вопрос о том, есть ли у российской армии оружие, способное коренным образом изменить ход войны, Селезнев ответил так:

«В свое время бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что чудо-оружия не существует. Только комплексное сочетание разных типов вооружения, техники, технологий может коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Когда будет технологическое преимущество у той либо другой стороны конфликта. Но отдельные единицы оружия де-факто не могут изменить», — сказал Селезнев.

Он также отдельно высказался по поводу лазерного оружия, относительно которого в свое время был ряд новостей.

«Я остаюсь скептиком по поводу лазерного оружия. Наработки продолжаются, но очень многие факторы влияют на эффективность применения лазерного луча. Облака, дым, определенные погодные воздействия могут значительно снизить эффективность. Видим, что ключевой фактор, вспомогательный для России — это фактически безграничный человеческий ресурс, позволяющий давить одновременно на многих участках», — говорит он.

Военные возможности России

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко выразил свое мнение по поводу вероятных изменений в войне России против Украины.

Он напоминает, что у россиян есть разработки роботизированных пулеметов.

«Но они не массовые. Они используют их гораздо меньше, чем Силы обороны Украины. У россиян есть не только пулеметы, но и системы с огнеметами, гранатометами. Но такие инновации используют очень редко. Это дорогие средства. Следует признать, что они пытаются копировать украинские изделия. Есть системы, которые используются преимущественно для перевозки грузов. Но сейчас устанавливают и пулеметы, и гранатометы. Есть даже версия системы на оптоволокне. Это позволяет поддерживать стабильную связь. Это действительно проблема», — говорит Коваленко.

На вопрос о том, есть ли у какой-то из сторон оружие, способное изменить ход войны, Коваленко ответил так: «Пока нет такого оружия. Россияне пытаются улучшать, модернизировать. Следует признать, что эти процессы у них происходят, но не на таком уровне, что это может изменить ход войны».