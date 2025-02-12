Россия ответила на призыв закончить войну в 2025 году: продолжатся ли обстрелы Киева

После утренней ракетной атаки на Киев 12 февраля "Искандерами" эксперты назвали вероятные сценарии развития событий в ближайшее время.

Военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что этот удар мог быть, в том числе, и российским ответом президенту США Трампу, призвавшему быстрее найти способы закончить войну.

"Россия действовала классически и провела очередную террористическую атаку. Целью любого террора является, в том числе, давление, запугивание и создание информационной картинки. По мнению и логике Путина, это должно продемонстрировать силу, которая сейчас есть у Кремля. То, что у них есть ракеты, то, что они могут обстреливать украинскую столицу, мол, у них есть возможности давить на Украину, и Запад должен учитывать российскую позицию, когда будут говорить о возможном прекращении войны", – говорит Александр Мусиенко.

Он отмечает: "Это (атака – Ред.), кстати, является ответом президенту США Дональду Трампу, который призывал найти способы поскорее закончить войну в 2025 году. Мы видим, как на это отвечает Россия. Они показывают, что не заинтересованы в реальном мире".

По мнению военного эксперта, с Россией, Путиным нельзя просто договориться.

"На него можно только надавить дополнительными пакетами оружия и санкций. Все. Только после этого, возможно, он пойдет на какие-то уступки", – высказывает свое мнение Мусиенко.

Как изменится количество обстрелов незадолго до переговоров

"Мы видим четкую хронологию событий. Как только США, Дональд Трамп рассказывают, что происходят определенные события, что можно быстрее придти к наступлению мира, что якобы есть прогресс с Россией, Россия наносит удары", – отмечает аналитик.

Он приводит примеры: "Вспомним, как только Трамп был избран президентом, Россия нанесла удар "Орешником", направив соответствующие сигналы Трампу. Таким образом РФ просто демонстрирует, что она желает дальнейшей эскалации, продолжения войны. Чтобы это остановить, нужна обратная реакция Запада в большей поддержке Украины и выхода на позицию "мир через силу".

Есть и пока будут

По мнению политолога Владимира Фесенко, не каждая ракетная атака имеет геополитический смысл.

"Не надо искать в каждой ракетной атаке России какой-то тайный политический смысл. Безусловно, иногда он есть, дополнительно, например, во время визита британского премьера. Это был привет британцам, демонстрация того, как Россия реагирует на договоренность", – говорит в комментарии для ТСН.ua Фесенко.

Он продолжает: "В данном случае, я думаю, что такие удары были, есть и будут. Если бы это был массированный удар, 100 ракет, тогда бы я искал конкретный смысл. То, что Россия будет давить силой и военными действиями на переговоры – у меня нет сомнений. Так было в 2014-м, 2015-м и будет сейчас. Ракетами бьют по настроению общества, по людям. Вот главная мишень. Чтобы люди более эмоционально реагировали".

Чем ближе к переговорам, тем больше обстрелов?

На этот вопрос политолог высказал такое мнение: "Это зависит от имеющихся ресурсов России. Они тоже не безграничны. Было бы больше ресурсов, было бы больше обстрелов. Я бы не искал какого-то тайного смысла в сегодняшнем обстреле. Несколько ракет – это не геополитический аргумент".

По словам Фесенко, на самом деле от Трампа ожидать стоит лишь одного – в ближайшие месяцы он попытается подтолкнуть Россию и нас к определенному компромиссному плану окончания войны.

"А вот получится ли у него – это большой вопрос. Если не получится, условно, до лета, тогда посмотрим, как он будет действовать дальше. Есть риск того, что он просто махнет рукой и скажет, что пусть этим занимаются европейцы или китайцы. Он импульсивный", – отмечает политолог.

Он подчеркивает: "Вероятность того, получится ли у него, это зависит от того, удастся ли нам остановить российское наступление на востоке, на Донетчине. Зависит от того, сможет ли Трамп надавить на Путина не словами, а экономически, политически, путем возобновления военной помощи Украине. Будет зависеть и от внутренней ситуации в России, в том числе экономической. Вот составляющие, которые будут влиять на развитие событий, в том числе на вероятность каких-то мирных договоренностей. Отмахнуться Трамп может в том случае, если будет тупик, если поймет, что ничего не получится".

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