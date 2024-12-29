Россия отжимает села в Донецкой области, а ВСУ стоят на Курщине: военный откровенно ответил, зачем нам вражеские территории

Мы видим, как на Донетчине Россия отжимает село за селом. В то же время, украинские военные стоят на Курщине.

Как это возможно, в интервью ТСН рассказал военный 80-й десантно-штурмовой бригады Ярослав Вакалюк.

Военный отметил, что не может комментировать обстановку в Донецкой области, потому что не имеет оперативной информации.

“Может, немного некорректно будет сравнение, но я всегда говорю, что война — это шахматная партия. И тут же вопрос в том, что у нас есть определенный ресурс, то есть мы должны его эффективно применить. Поэтому я всегда говорю, когда, например, кто-то говорит, зачем мы лезем на Курщину, когда у нас здесь есть это, я всегда говорю так: вы когда играете в шахматы, противник вам пытается навязать свою игру. Если вы идете на навязанную игру, то, скорее всего, противник вас ведет. Если вы выходите из-под его контроля, навязываете ему свои правила, а в данном случае, я считаю, что мы смогли хотя бы частично, но навязать, потому что если он такой ресурс сейчас направляет именно на территорию Курской области, мы все-таки какие-то правила своей игры им навязали. Это в принципе более какая-то позитивная история", — говорит военный.

По его словам, трудно сказать, почему такая ситуация сложилась на Донецком направлении — возможно, нам не хватает немного там ресурса и так далее.

“Но, извините, мы меньшая страна, как бы то ни было. Мне эта история очень болит, потому что я понимаю, когда у нас гораздо меньший ресурс, но мы при этом можем наносить им больше вреда, чем они нам, ну то мы вроде бы правильно делаем, справляемся. Я бы хотел, чтобы у нас вообще было нуль потерь, чтобы у нас никто не погибал, а враг просто в один момент весь погиб. Но это невозможно сделать физически”, – рассказал Ярослав Вакалюк.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Что там КУРЩИНА? Нужна ли еще для переговоров?

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