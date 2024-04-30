Россия перебросила батальоны к границе с Сумщиной: Жданов рассказал, существует ли угроза наступления

Зачем Россия перебросила военных и представляют ли они угрозу.

Россия перебросила к российско-украинской границе четыре батальона чеченцев. Они находятся на расстоянии 150-200 км до границы с Сумской областью. Об этом сообщил командир 3 роты 8 добровольческого формирования территориальной громады Владимир Бицак.

Зачем Россия перебросила военных и представляют ли они угрозу для нас, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, четыре батальона "не делают погоду" на оперативном направлении — это лишь около полка.

“Тем более 100-150 километров от границы – это очень далеко. Им только выдвигаться несколько суток для того, чтобы, допустим, принять участие в боевых действиях", – говорит Олег Жданов.

Он предполагает, что это перебрасывание российских сил для создания оборонительных рубежей.

"Россия же формирует оборонительные линии и усиливает границу. Мы знаем, что там около 22-25 тысяч вдоль границы по трем направлениям: Черниговскому, Сумскому и Харьковскому. Они растянуты по Белгородской, Курской и Брянской области. Так что вполне возможно, что это может быть усиление", — рассказал военный эксперт.

По его словам, чтобы анализировать, зачем там находятся российские силы, нужно точно знать, какие это батальоны.

“Если стрелковые батальоны, то это Вооруженные силы. А если это четыре батальона Росгвардии, то это совсем другая тогда история, совсем другое предназначение этих батальонов. Если это Росгвардия, они приехали на машинах, они не будут воевать, это не ударная группировка. Если это мотострелковые батальоны, то они могут быть либо на бронетранспортерах, либо на боевых машинах пехоты. Есть ли среди них танковые батальоны или нет? Есть артиллерийский дивизион или нет? Мы этого не знаем. Без вооружения, артиллерии и поддержки авиации никто в бой не пойдет. У России уже достаточно большой опыт организации и ведения боевых действий”, — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что если будет формироваться ударная группировка, которая будет способна хотя бы организовать разведку боем на границе, то мы об этом будем сразу знать.

"Потому что мы внимательно контролируем границу и отслеживаем любое передвижение войск", — рассказал Олег Жданов.

Обстрелы Сумщины

Напомним, от преступных действий окупантов страдает не только юг и восток — россияне продолжают уничтожать Сумщину постоянными ракетными ударами, обстрелами из артиллерии и налетами БПЛА. В течение дня 29 апреля там раздалось 78 взрывов.

Обстрелы потерпели Николаевская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Ямпольская громады.

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