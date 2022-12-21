Россия передала Беларуси ракетные комплексы С-400 и "Искандер": эксперт оценил опасность для Украины

Сроки подготовки россиян к массированным ракетным обстрелам будут расти, но они еще будут, считает эксперт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что ракетные комплексы "Искандер" и С-400, переданные РФ в Беларусь, не представляют серьезной угрозы для Украины. Впрочем, он не исключает, что Беларусь может использовать свои комплексы для нанесения ударов по территории Украины.

Такое мнение он высказал в интервью ТСН.ua.

"То, что она (Россия – ред.) что-то продает или передает, – не факт, что это она делает. Беларусь может получить "Искандеры", но не факт, что ВС РБ получат ракеты к ОТРК (оперативно-тактические ракетные комплексы класса) земля-земля – ред.) Из С-400 немного по-другому – это фактически глубокая модернизация С-300, поэтому из этого не нужно делать со стороны Лукашенко пафос, к сожалению, до С-300 ракет достаточно. "Союз России получил тысячи единиц до С-300. Я думаю, что Беларусь будет использовать свои комплексы для нанесения ударов по территории Украины. А Россия может использовать для этого свои комплексы: как С-300, так и Искандеры", — рассказал он.

Также, по его словам, российские ракеты не окончатся никогда, поскольку РФ постоянно производит их. Он предполагает, что атаки россиян против украинцев еще будут продолжаться.

"Действительно, у них есть проблемы с ракетами, но они никогда не закончатся. Хотя бы потому, что у РФ до сих пор есть производство ракетного оружия. Да, оно медленное, деградированное, зависит от контрабанда запчастей, микросхем и дальше. Но производство существует. Они существуют. могут восстанавливать свой боекомплект для нанесения ударов по Украине. Сроки подготовки будут увеличиваться, но атаки еще будут", — сказал эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с рабочей поездкой в США. Следует отметить, что это первый выезд президента за пределы Украины после начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Там он встретится с лидером США Джо Байденом и выступит на совместном заседании Конгресса.

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