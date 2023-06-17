"Россия переходит к затяжной войне": эксперт о сроках настоящего контрнаступления ВСУ и чего ждать дальше

На днях российский диктатор Владимир Путин сообщил, что его оккупанты уже якобы отразили контрнаступление ВСУ. В свою очередь, украинские власти сообщили, что Россия в этот раз отчиталась о победе в том, чего Украина еще не начинала полномасштабно.

Какими и когда будут главные контрнаступательные сражения – это в комментарии для ТСН.ua проанализировал военный эксперт Петр Черник.

"Действительно, мы нарастили серьезный потенциал для контрнаступательных действий, но помним фундаментальное правило этой войны – численность против качества. Численность нельзя отменить. В части численного потенциала, как человеческого, так и технического, противник до сих пор над нами преобладает, но однозначно уже проигрывает в качестве ", — говорит Петр Черник.

И продолжает: "У нас есть первые хорошие новости в части постепенного освобождения наших территорий. Но мы все ждем какого-то одного большого наступления, которое вытеснит противника с наших территорий. Это очень ошибочное мышление. Почему? Наша операция может быть только очень точечной. Имею в виду ту стратегию, которая называется стратегией тысячи порезов. Только таким образом - качественными, продуманными системными многочисленными атаками добиваться самого главного — истощения противника. Это не будет однодневной работой, не будет даже однонедельной. Это будет многомесячная работа".

Главные битвы за Украину

По словам Черника, не исключено, что главные события на фронте следует ожидать в ближайшее время.

"Однозначно самые интересные и серьезные операции прокипят в период, который называется сухой погодой. Она, по большому счету, уже пришла и будет держаться где-то до середины осени, даже немного дольше, — говорит эксперт. — Все зависит от тактико-технических характеристик техники. Вся новая западная техника – она тяжелая. Для сравнения: советско-российские танки весят 39-43 тонны, а западные – 62-75 тонн. Если БПМ-2 весит в пределах 13 тонн, то его аналог М2 Bradley – от 25 тонн до 30 тонн. В начале этой войны нам повезло, потому что почва была мокрой – россияне были вынуждены двигаться большими колоннами по дорогам и мы их очень точно уничтожали, но и устойчивость их обороны, численный потенциал еще достаточно велик. Главная философия победы - терпение, терпение и еще раз терпение. Уничтожение тыловых складов боеприпасов и всей логистики – вот философия победы".

Россия переходит к затяжной войне

При этом Черник говорит, что Россия настроена на затяжную войну.

" Я не сомневаюсь, что мы выигрываем эту войну. Но не отношусь к категории аналитиков, которые считают, что это все будет очень быстро, — анализирует ситуацию Черник. — Все индустриальные войны, начиная с 19 века, а это классическая индустриальная война, в своих временных параметрах имеют следующие показатели: молниеносный разгром – это до 9 дней (как шестидневная война 1967 года Израиля против арабской коалиции), следующее – блицкриг, который может длиться в пределах 6 недель, затяжной блицкриг в пределах 3-4 месяцев, а дальше все идет в затяжной режим. Этот затяжной режим не может длиться более 2-3 лет. Мы уже полтора года в этом режиме, так что еще до осени, возможно, зимой, вероятно, боевые действия будут продолжаться. Россия переходит в режим затяжного конфликта. Но есть нюанс: в стратегических ресурсах у них нет ни малейшего шанса. Текущих запасов у них еще много, но большой западно-европейский евроатлантический конвейер уже запустился. Просто запускается не так быстро, как мы бы этого хотели".

Достаточно ли у нас брони

На этот вопрос Черник отвечает достаточно оптимистично.

"Давайте пойдем от противоположного. По общему количеству бронетехники за это время, что мы сражаемся, мы получили более 4 тыс. единиц. Это невероятно много. Советский Союз за всю Вторую мировую получил 12 тыс. Так что это третья часть в соотношении "длина фронта – время". На то время длина фронта СССР против гитлеровской Германии составляла более 6 тыс. км. Мы имеем фронт в пределах тысячи километров. Но война длилась полных 6 лет, мы имеем 1,5 года. То есть если условно усреднять скорость техники, которую мы получаем на условный месяц войны, то наш показатель в несколько раз выше. Очень важно правильно понимать соотношение линии фронта и времени", — говорит эксперт.

Напомним, на днях советник Главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал оптимистический прогноз относительно возможных сроков окончания войны.

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