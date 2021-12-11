Россия перекрыла 70% Азовского моря: как отреагировали в Украине

Перекрытия мешают свободному судоходству.

Накануне российские катера разместили навигационные предупреждения об ограничении судоходства и подошли к украинским берегам на расстояние четырех морских мили.

Какая ситуация сейчас – рассказали 11 декабря в сюжете ТСН.19:30

Провокацией называют в Минобороны Украины российские навигационные предупреждения об ограничении судоходства в Азовском море. 70% акватории они перекрыли вроде бы в связи с проведением стрельб — все это в непосредственной близости к украинским военным базам и населенным пунктам.

"Корабельно-катерный состав Морской охраны находится на службе в море. Мы тщательно отслеживаем обстановку и готовы к действиям в пределах своей компетенции по обеспечению неприкосновенности границы, предотвращению конкретных правонарушений, связанных с противоправной деятельностью на государственной границе", — подчеркнул заместитель командира дивизиона. морской охраны с местом дислокации в Бердянске Олесандр Бескровный.

Министерство обороны Украины обнародовало карту, где россиянам обозначены навигационные предупреждения об ограничениях в этих районах судоходства в связи с проведением артиллерийских стрельб. Минобороны отмечают, что такие перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству.

В Министерстве обороны Украины заявляют, что перекрытие россиянами акватории Азовского моря – это провокация

Цитата из скрин: "Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море прямо вблизи пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией".

Сегодня в Азовском море трехбалльный шторм. Скорость ветра достигает 17 метров в секунду. Выходить в море в таких условиях опасно. По информации с постов наблюдения пограничной службы, российских военных катеров в море нет. Они отошли к пунктам базирования.