Россия подготовила экипажи и может нанести новый ракетный удар: Жданов назвал дату

Россия нанесла массированный ракетно-шахедный удар по Украине после почти двух месяцев подготовки. Российская армия изменила тактику, накопила средства поражения и может атаковать снова в ближайшее время.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов. Сколько ракет еще есть у врага, какого числа он может снова ударить и готова ли украинская ПВО к массированным атакам в ближайшее время — читайте в материале ТСН.ua

Ракетный удар по Украине 26 августа

Российская армия полтора месяца тренировала экипажи и совершила атаку волнами: пока одни самолеты выходили на рубежи пусков, другие снаряжали.

“И так они “карусель” устроили. Поэтому у нас восемь с половиной часов продолжалась воздушная тревога. Раньше они пытались сделать так, чтобы все цели прилетели одновременно к объектам поражения — "Шахеды", крылатые ракеты и баллистика. Хотя совершенно разная скорость у каждого из этих объектов воздушного нападения. Сейчас они наоборот пытаются их растянуть во времени. Поэтапно в течение ночи они поднимали то Миг-31, то Ту-22, а затем вконце Ту-95 и ракеты "Калибр" морского базирования", — рассказал Олег Жданов.

Кроме того, всю ночь над Украиной летали "Шахеды". Каждые час-два в воздушное пространство заходила новая партия. Таким образом, россияне добились массированности удара.

Россия изменила тактику

По словам Олега Жданова, российская армия изменила тактику воздушного нападения в надежде, что в какой-то момент украинской противовоздушной обороне потребуется время, чтобы перезарядить противоракеты.

“Здесь проблема не в том, что тяжелее или не тяжелее. Труднее сбивать, когда цели прилетают одновременно. Потому что тогда, образно говоря, оператору нужно крутить головой на 360 градусов – крутится радиолокационная станция. Сопровождать цели, которые заходят с разных сторон и имеют разный тип, это труднее, чем ждать очередную волну и встречать ее, даже по нескольким направлениям, потому что количество целей меньше”, — говорит военный эксперт.

Российская армия, по его словам, надеялась на так называемый коэффициент возможности перегрузить ПВО.

“Потому что при такой интенсивной боевой работе, как была ночью, нет возможности перезаряжать пусковые установки. Они надеялись, что, например, в полночь начнут атаковать объекты, мы расходим ракеты и боеприпасы систем ПВО, а в три-четыре часа утра у нас боезапас закончится. И дальше нам предстоит перерыв, чтобы перезарядиться. Это не один час. Но у нас оказалось достаточно ракет и мы выдержали фактически до самого конца. Мы отбивали, у нас было чем сбивать – вот главное”, – рассказал Олег Жданов.

Сколько ракет накопил враг

По данным украинской разведки, у России есть неприкосновенный запас около тысячи ракет.

“Они его держат, не снижая. От 900 до 1000 ракет. Плюс каждый месяц до 100 ракет разных типов могут производить. Они готовились два неполных месяца и могли до 150 ракет изготовить. Плюс готовили экипажи, гонявшие постоянно на рубежи. А мы каждый раз прятались, потому что думали, что это боевой вылет. По количеству ракет, я думаю, все осталось – около тысячи ракет у них есть”, – говорит военный эксперт.

По его словам, последний массированный ракетно-шахедный удар по Украине был провальным для России. Одновременно одним из самых массовых и дорогих.

“Сосредоточенные усилия фактически не дали того эффекта, на который они надеялись. Надеялись утопить Киев, повторить Каховскую ГЭС. Пытались погасить наши ядерные реакторы, потому что если нет нагрузки для реактора, он автоматически блокируется и переходит в режим с начала горячей, а затем холодной остановки. Но этого не вышло. Из распределительных или транзитных высоковольтных подстанций, насколько там Минэнергетики сообщало, за две недели они будут пытаться восстановить большинство пораженного оборудования. Так что 1,3 миллиарда долларов, как посчитало издание Forbes, они фактически выбросили в воздух", – рассказал Олег Жданов.

Россия может нанести новый удар

Российская армия подготовила экипажи и показала "премьерное выступление", говорит военный эксперт. По его словам, дальше они враг может повторять массированные удары столько, сколько командование сочтет необходимым.

"Единственное, я думаю, что все-таки будет пауза небольшая. Потому что Россия всегда рассматривает международную реакцию, во-первых. И во-вторых, созвано заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу. Россия же созывает внеочередное заседание на 30 августа по вопросу незаконной поставки вооружения для Украины от западных стран. То есть лучший способ защититься – это нападение. Так что я думаю, пока будет пауза. А потом, начиная с 31 августа, по всей вероятности, что может быть повтор. Особенно, если Россия "провалится". Повтор, кстати, может быть и в ночь на 29-е, если Россия, как говорится, будет мальчиком для избиения на заседание Совбеза ООН по геноциду по отношению к нашему народу”, — считает Олег Жданов.

Какие возможности России сегодня

Военный эксперт отметил, что российская армия сегодня не испытывает дефицита боеприпасов, впрочем, уже испытывает недостаток. У врага уменьшаются объемы.

“Особенно, что касается ракет. Они понимают, что неприкосновенный запас снижать невозможно, поэтому их пытаются производить. Как стабильно они их создают, тяжело сказать. Думаю, что есть большие проблемы. Потому что каждый раз комплектующие нужно искать и выкупать в серую или черную — то есть незаконно, обходя санкции. И это может создавать условия несистемного производства этих ракет", – говорит Олег Жданов.

Кроме того, враг собирает боеприпасы по всему миру.

"Где только могут, они выкупают. Кстати, они даже нам создали проблему в том, что спрос на боеприпасы советских калибров вызвал увеличение их стоимости на международном рынке. Имеющие запасы резко подняли цену. Россия пытается перекупить эти боеприпасы, а они с деньгами не считаются. Они заплатят столько, сколько будут просить, чтобы получить необходимое. И чтобы не дать нам купить эти боеприпасы. Ощущается у них понемногу недостаток, но дефицита пока нет”, – рассказал военный эксперт.

По его словам, российская артиллерия, к сожалению, производит 10-15 тысяч выстрелов в сутки и овладела производством управляемых авиационных бомб.

"Они смогли овладеть производством этих комплектов УМПК (Модуль планирования и коррекции — ред.) для бомб. Уже 33 тысяч бомб они сбросили на нас. А я думаю, что там около сотни тысяч запасов советских. Да что там запасов хватает. Мы не смогли почему-то овладеть таким же УМПК. Мы ждали, пока нам "Боинг" сделает реактивный снаряд для "Хаймарс". Еще пока нам французы сделают управляемую авиабомбу с комплектами планировки и коррекций. А сами мы почему-то не смогли овладеть. Поэтому сидим под российскими бомбами", – говорит Олег Жданов.

Самолеты F-16 отражали российскую атаку

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа заявил, что Украина использовала самолеты F-16 для отражения российской массированной атаки. По словам Олега Жданова, эффективность сбития воздушных целей без помощи F-16 была бы значительно меньше.

"Посмотрите на статистику: 80% ракет и 90% "Шахедов". При такой интенсивности и рассредоточенные по воздушному пространству мобильные группы гораздо меньше бы переловили. С одной стороны, самолеты могут выполнять роль перехватчиков – не самостоятельно, а в системе. То есть наземные станции могут наводить самолеты на перехват ракет. Они могут перехватывать крылатые ракет и "Шахеды". Баллистику они не берут. Но самолеты в воздухе своим бортовым радаром видят в том числе баллистику. И могут наводить наземные комплексы, они работают в паре”, – объяснил военный эксперт.

Кроме того, по словам Олега Жданова, "Шахеды" не могут спрятаться от самолетов в воздухе за складками местности.

“Как бы “Шахед” ни скрывался, сверху самолет его видит, и может наводить наши средства ПВО для сбивания этого “Шахеда”. Они очень сильно повышают активность боевой работы", – рассказал военный эксперт.

Напомним, стало известно, сколько гидрогенерации потеряла Украина после ударов РФ: цифра безутешная.

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