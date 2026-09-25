Россия массированно атаковала больницы в одном из областных центров Украины: много раненых (фото, видео)

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

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Вражеские «Шахеды» атаковали Запорожье. На рассвете в городе раздалась серия мощных взрывов. На этот раз прямой целью российских оккупантов стали гражданская больница и подстанции службы экстренной скорой помощи. В результате налета два человека получили ранения, также повреждены нежилые помещения.

На месте попаданий побывала корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

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Попадание в медицинский корпус и срочная эвакуация

Пациенты эвакуированы, а сотрудники учреждения пытаются расчистить разрушенные помещения. На рассвете прямо на 6-й этаж больницы влетел российский «Шахед». В здании мгновенно разразился масштабный пожар: полностью уничтожены палаты и операционный блок. Медики были вынуждены отменить жизненно важные операции, которые должны были проводиться в этот день.

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Спасатели ГСЧС долгое время тушили остатки пожара в медицинском корпусе — палаты и целый этаж здания сгорели дотла.

«Все разбито, все разбито! Горел седьмой этаж, все пациенты эвакуированы вниз. В целом пациенты сейчас находятся в автобусе», — рассказал медицинский директор учреждения Александр Пазинич.

В реанимационном отделении взрывная волна выбила окна, серьезные повреждения получила и лаборатория. Сотрудница учреждения пани Оксана вспоминает: она только включила оборудование для анализа крови пациентов, как под ее окна влетел российский беспилотник.

«Я работаю, слышу звук и выбегаю в коридор. И тут начинается все подряд… Потом задымление, я забегаю в реанимацию, спрашиваю, что с людьми. Ну, люди начали спускаться, потом с других этажей начали спускаться наши пациенты, и мы побежали. Когда это происходит рядом — это очень страшно. Хорошо, что мы живы. Только у нас одного охранника немного задело», — делится лаборантка больницы Оксана Старовойтова.

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Остатки вражеского БпЛА сотрудники находят прямо под разрушенным зданием медицинского учреждения. Жители соседних многоэтажек отмечают, что серия взрывов была чрезвычайно мощной.

«Очень сильно, дом буквально содрогнулся, двери загремели, но пока все цело. Ужас, ужас, у меня нет слов и определения этому нет», — говорит медсестра больницы Людмила.

Удары по подстанциям скорой помощи

Тем временем другие российские беспилотники атаковали расположенные неподалеку подстанции скорой медицинской помощи. Остатки «Шахедов» и их горящие двигатели догорали прямо на улицах города.

Это уже далеко не первый целенаправленный удар по гражданским медикам Запорожья. Только в течение этого года россияне атаковали 11 автомобилей скорой помощи. Еще 6 вражеских атак зафиксировано непосредственно по подстанциям экстренной медицинской помощи и рядом с ними.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УЖАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ударов по КИЕВУ! Российский дрон УБИЛ РАБОТНИКА ДТЕК! | ТСН 18:00 25 СЕНТЯБРЯ

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