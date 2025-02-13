Россия получила карту цифровых высот: эксперт предупредил о ракетной опасности для многоэтажек

Россия, вероятно, получила "карту цифровых высот" и использовала ее во время последней атаки по украинским газовым и энергетическим объектам. Это дало возможность ракетам идти ниже уровня многоэтажек – практически в принижении, прячась за высотками ниже луча локатора.

В чем опасность, когда враг может ударить снова и какие желаемые цели для РФ – об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Ракетный удар по Полтавщине 11 февраля

Напомним, в ночь на 11 февраля российская армия запустила по территории Украины беспилотники и крылатые ракеты. Основной целью стала газовая и энергетическая инфраструктура преимущественно на Полтавщине.

По словам Романа Свитана, это была давно запланированная российская атака, которая ждала похолодания в Украине. По его мнению, она никак не связана с политическими заявлениями президента США Дональда Трампа или его команды, как говорят некоторые эксперты.

“Они спланировали подобные атаки еще давно. Почему сейчас? -10 градусов на улице. Они ждали серьезных морозов, чтобы, ударив по нашей газодобыче, вывести из строя теплоносители. То есть разморозить некоторые объекты, газогенерацию, в частности, электрогенерацию на газогенераторах. Это террористическая геноцидная российская атака", – говорит военный эксперт.

Он отметил, что это были разведанные удары модернизированными ракетами. Часть ракет удалось сбить – но часть прошла. В результате, некоторые районы Полтавской области ненадолго остались без электроэнергии.

"Морозная погода, -10° несколько дней стоит и все – пошла атака. То есть с точки зрения логики это правильная, вовремя выполненная атака. Будь вчера плюс, ее не было бы. А через две недели был бы минус – тогда бы она пошла. То есть, это привязка непосредственно к нанесению серьезного поражения во время морозов”, – рассказал Роман Свитан.

Россия накопила более тысячи ракет

Российская армия сегодня имеет такое количество ракет, что может планировать атаки без учета расходов, говорит военный эксперт. по его словам, враг накопил более тысячи ракет, которые могут выполнять боевые задания.

“Не бьют, потому что ждут случая – это во-первых. Вот морозы. И они ждут прохождения некоторых потоков – если нужно уничтожить какой-то состав с топливом или боеприпасами. Массированные атаки по военным объектам россияне вряд ли будут сейчас осуществлять – у них целей нет. А вот массированную атаку по энергосистеме, по газосистеме во время морозов они сейчас могут сделать хоть сегодня, хоть на следующий день", – говорит Роман Свитан.

Враг получил карту цифровых высот

Военный эксперт считает, что атакой по Полтавщине 11 февраля российская армия могла начать серию атак по энергетике, пока в Украине держатся морозы. В то же время, по словам Романа Свитана, эта атака была не обычной.

"Они попробовали, посмотрели, им понравилось. Подняли Ту-95, а запустили "Калибры". Причем "Калибры" низковысотные так называемые. Скорее всего, откуда-то получили карту цифровых высот – карту местности в цифре по высотам. Это дает возможность ракете идти ниже уровня высоток, то есть практически в принижении, прячась за многоэтажками ниже луча локатора, ниже радиогоризонта. Некоторые ракеты у нас идут по такой же траектории, если есть эта карта высот – Storm Shadow, Storm Shadow, TAURUS. Ее нам иногда передают американцы. Россияне, вероятнее всего, откуда-то получили или сами сняли. Карту высот могут прорисовать спутники – это долго, но возможно. Спутники ходят по орбите, срисовывают и дальше эта карта передается, заливается в мозги ракеты, тогда ракета идет на предельно малых высотах”, – объяснил Роман Свитан.

По его словам, именно потому, что враг использовал такой механизм, часть ракет не удалось сбить украинской противовоздушной обороне.

“Мы их просто не видели. В то же время, их может хорошо увидеть летчик самолета типа F-16 с локатором, который хорошо видит на фоне земли. У F-16 такие локаторы с хорошей помехоустойчивостью”, – говорит военный эксперт.

Он добавляет, что у врага есть возможность нанести Украине гораздо больший вред, пока стоит морозная погода. Поэтому, вероятно, следует готовиться к новым российским атакам.

“Ущерб вплоть до размораживания труб. Если вырубить газогенерацию, снабжение газа, то станут теплоносители. Они промерзнут и разморозят трубы. Их разрывает просто льдом внутри, если не успеют слить. Поэтому россияне будут сейчас выискивать именно морозные дни, они уже установились. Сейчас земля промерзла до уровня прохождения труб с теплоносителями. И вот они будут сейчас пытаться, могут повторять эти атаки в разном амплуа – баллистическими, крылатыми ракетами работать в зависимости от целеуказания”, – говорит Роман Свитан.

Украина может ответить зеркальной атакой

По мнению военного эксперта, Украине сейчас важно провести такую же зеркальную атаку по российским объектам. В то же время, это не должна быть геноцидная атака – не удар по генерации, чтобы пострадали гражданские.

“У россиян до сих пор нетронутыми остаются серьезные газоперекачивающие мощности. Надо бить там, где эти трубы заходят или на дно Черного моря – Турецкий поток в районе Анапы. То есть в Анапу газ прокачивается, а вот как только с Анапы он начинает опускаться на дно Черного моря, там стоит нефтеперекачивающая станция – ее нужно уничтожить. Газ сам по себе под давлением, он разразится в обратную сторону, сожжет там всю эту станцию. Нужно уничтожить газовую трубу в Судже – мы там находимся на ней. Непонятно, чего до сих пор не уничтожили. Если ее рвануть в районе Суджи, то на гражданское население это никак не отразится. Но никогда уже никто в голову не будет брать то, что можно платить россиянам за газ. То есть, российская экономика не будет получать валюту”, – говорит Роман Свитан.

Также, по его словам, нужно уничтожить нефтепровод "Дружба", расположенный в 40 км от нас — в Унече Брянской области России.

"Это тоже никак не скажется на гражданском населении и отменяет поток нефтедолларов в российскую казну. Плюс новороссийский терминал, усть-лузский терминал. То есть нужно бить именно по выходным терминалам. Это будет работа против объектов, позволяющих российской экономике быть на плаву. Потому что, скорее, мы это сделаем, тем лучше", – говорит Роман Свитан.

Напомним, эксперт назвал год, когда закончится война в Украине и шокировал, что может произойти после наступления мира.

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