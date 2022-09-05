Россия получила мощный сигнал: посол в Британии рассказал, будет ли Лиз Трасс помогать Украине

Об этом свидетельствуют заявления нового премьер-министра, когда она сказала, что может применить ядерное оружие, чтобы сдержать агрессора.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал 5 сентября в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Лиз Трасс сказала о том, что она не остановится перед применением ядерного оружия. И я уверен, что это правильное заявление, хотя и достаточно рискованное. Потому что это не то, что хотели бы слышать многие миротворцы во всем мире, но оно расставило все точки над "і". Россия получила мощный сигнал, который она должна была получить. И британцы — это прекрасно отдают себе отчет. Этот сигнал — это напоминание России о том, что Британия сдержит свое обещание", — сказал Пристайко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже ждет, когда можно будет продолжить сотрудничество с Борисом Джонсоном в его новом статусе.

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