Россия получила новые ракеты от Ирана: какие регионы Украины могут быть целью ударов

Иран передал России баллистические ракеты. Об этом сообщают иностранные издания и аналитики Института изучения войны. Передача Москве баллистических ракет даст ей еще один мощный военный инструмент в войне против Украины – пишут там. Более того, эти ракеты будут направлены на энергетические объекты и города Украины. Европа и США работают над санкциями в ответ на действия Ирана. В свою очередь украинские власти призывают мир к более решительным действиям. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Иран передал России баллистические ракеты

Иран передал России более 200 баллистических ракет Fath-360, которые, возможно, Кремль использует для ударов по украинской инфраструктуре. Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российский корабль доставил ракеты в порт в Каспийском море 4 сентября.

"Американские и европейские чиновники недавно подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, а по оценкам ISW, российские войска, вероятно, будут использовать ракеты, поставленные Ираном, для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры следующей осенью и зимой", – говорится в отчете ISW.

Более того, The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников в США и ЕС также проинформировал, что Иран отправил в Россию свои баллистические ракеты малой дальности. Издание отмечает, что это даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины призвали Иран воздержаться от передачи РФ любых видов вооружения и военной техники. В МИД подчеркнули, что углубление военно-технического сотрудничества РФ и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира.

"Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности. Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подкормке российской военной машины смерти", – говорится в заявлении МИД Украины.

Украинские дипломаты также предостерегли Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет России это будет иметь разрушительные последствия для украино-иранских двусторонних отношений.

Расторжение дипломатических отношений

В официальном заявлении постоянной миссии Ирана при ООН, предоставленном Bloomberg, отмечается, что позиция страны относительно "конфликта в Украине остается неизменной", и Тегеран не оказывает военной помощи сторонам, участвующим в войне. Представители Ирана подчеркнули, что "считают предоставление военной помощи сторонам конфликта негуманным", поскольку это лишь увеличивает количество жертв и отдаляет возможность мирных переговоров.

В то же время заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал в эфире телеканала "КИЕВ24", что в случае подтверждения факта передачи ракет россиянам Украина разорвет дипломатические отношения с Ираном и наложит санкции. По его словам, пока это не доказано.

"Я далеко не уверен, что Иран передал России баллистические ракеты. Заявление иранского парламентария максимально странное. И максимально не типично для иранских политиков", – отметил Данилов.

По мнению эксперта, заявление о поставках ракет в обмен на продовольствие, которое на днях сделал иранский парламентарий, член Комитета нацбезопасности Ахмад Бакшаиш Ардестани, могло быть частью "игры против президента Ирана".

"Это больше похоже на игру против президента Ирана, чем на констатацию факта. Тем более о какой сельскохозяйственной продукции идет речь, когда Иран делает шаг, который значительно ухудшит его положение", – отметил Данилов.

Какие украинские города под угрозой

В то же время, эксперты ISW предположили, что, вероятно, Россия будет использовать иранское оружие для ударов по энергетике в осенне-зимний период.

"Их будут отправлять на уничтожение украинской энергетической системы, вероятнее всего, в большие города", – заявил эксминистр обороны Украины Андрей Загороднюк в комментарии Financial Times.

Более того, премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству в ВР заявил, что уже есть разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары РФ по украинской энергосистеме.

"Мы понимаем, что враг не будет давать нам такой "роскоши" просто жить спокойно, их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться", – отметил Шмигаль.

Также ракеты будут использоваться Россией для поражения инфраструктуры Харькова и Сум, а также военных целей по линии фронта. Использование иранских ракет малой дальности позволит России перенаправить свои сверхзвуковые ракеты "Кинжал" для поражения целей в глубине Украины.

Такое же мнение высказал и военный военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Fath-360 по своему функционалу похожи на 5В55 к ЗРК С-300. То есть те ракеты, которые россияне с 2022 года используют не для сбивания воздушных целей, а для нанесения ударов по поверхности. Fath-350 является не противовоздушной, а ракетой класса" земля-земля". Поэтому эти ракеты будут использоваться для террористических ударов по пограничной полосе — Сумская, Харьковская область, а также по линии боестолкновения, в частности, Славянску, Краматорску и т.д.", — пояснил Коваленко.

Россияне стали применять ракеты для противовоздушной обороны, столкнувшись с дефицитом баллистических ракет. В частности, часто С-300 били по Харькову. Впоследствии Россия получила баллистические ракеты от Северной Кореи. По характеристикам они соответствуют российской "Искандер-М", хотя по качеству гораздо хуже.

"Изделия иранского ВПК, с которыми мы уже столкнулись за последнее время, имеют гораздо лучшее качество, чем у КНДР. Поэтому можно сказать, что у иранских ракет будет более высокая точность. С другой стороны, когда это оружие используют для террора — точность и не нужна. Ее запускают в направлении большого города и совершается новый акт террора", – отметил Коваленко.

Эксперт уточнил, что заказ иранских баллистических ракет, вероятно, означает, что у России недостаточно ракет 5В55 для обеспечения всех своих потребностей: то есть как для террора Украины, так и для противовоздушных целей.

Однако The Times пишет, что главную обеспокоенность вызывает тот факт, что ракеты Fath-360 могут открыть путь для поставки еще более дальнобойных версий оружия, способных преодолевать более 500 км и поражать цели на западе Украины.

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Реакция Офиса президента Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ответ на поставки России иранских баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием, "чтобы избежать террора".

"Страна, которая помогает оружием террористическим организациям и террористическим государствам, должна быть наказана. Демократии должны отвечать на террор автократий. Удары по террористической России – это защита. А защита не является эскалацией", – подчеркнул Ермак.

На фоне этих событий Британия хочет разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для обстрела целей на территории России, но США препятствуют этому, опасаясь эскалации конфликта, сообщают в The Times.

Обстрелы Украины продолжаются

Передача иранских ракет России совпала с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры Украины со стороны российской армии. В результате атак с конца августа погибли десятки мирных жителей. Российские оккупанты ежедневно бьют по украинским городам ракетами, ударными дронами и КАБами.

Только за одну неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "шахедов", более 60 ракет разных типов, сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что "террор надежно останавливается только одним способом" – ударами по российским военным аэродромам, авиабазам и логистике оккупантов.

"Решительные" действия Запада

Запад ранее предупреждал Иран, что в случае поставки ракет России против него будут введены дополнительные санкции. Европейские чиновники вместе с американскими коллегами сейчас работают над санкционным ответом. Как ожидается, санкции будут касаться ряда иранских предприятий, в частности, транспортных компаний и лиц, участвующих в передаче Москве вооружения. Также в рамках новых ограничений иранскому национальному перевозчику Iran Air запретят летать в европейские аэропорты.

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В то время, когда России поставляют новое оружие, а его дроны и ракеты залетают в воздушное пространство стран НАТО, западные партнеры, конечно, реагируют, но почему-то только заявлениями. Хотя они могли бы сбивать вражеские воздушные цели над Украиной, однако не будут этого делать.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью "Радио Свобода" назвал риск полномасштабной войны с Россией причиной того, что страны НАТО не будут сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, системы ПВО на границе с Украиной покроют лишь относительно небольшую территорию, поэтому для защиты от российских ракет придется использовать боевую авиацию, чего хотят избежать страны НАТО.

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